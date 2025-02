Leonor Gomes conquista ouro em etapa do circuito mundial

Aos 14 anos de idade a madeirense Leonor Gomes subiu ao mais alto lugar do pódio numa etapa do circuito mundial jovem de ténis de mesa.

O feito da jovem jogador do Clube Desportivo São Roque foi alcançado no WTT Youth Contender de Vila Real, que se está a realizar em Portugal, na prova de pares mistos em sub-15, e onde teve como parceiro o seu colega da selecção portuguesa, Lucas Adão.

Depois de na terça-feira ter carimbado o passaporte para a final da competição, e com uma caminhada de 'luxo' onde veio a vencer três jogos consecutivos, Leonor e Lucas tiveram que esperar pelas 21 horas de hoje para discutir a conquista do 'ouro'.

Pela frente a dupla lusa teve os terceiros cabeças de série da competição, os alemães Samuel Kuhl e Amelie Jia, e conseguiram triunfar por 3-2, após 34 minutos de encontro.

Os portugueses entraram a vencer por 11-7, mas no segundo os germânicos foram felizes nos pontos finais, triunfando por 12-10. No terceiro parcial o par luso foi dominador, vencendo por 11-2, mas, no set seguinte os adversários voltaram a empatar a final agora com um triunfo 11-7. No derradeiro set Leonor e Lucas estiveram em vantagem por cinco pontos, 10-5, e conseguiram a vitória final com um resultado de 11-8.

Já hoje teve início as provas de singulares de sub-19, sub-15 e sub-11 com a Madeira a conseguir colocar 'seis jogadores nos quadros finais da competição. São eles, Rodrigo Andrade (AD Galomar), Tiago Morais (CD São Roque), Irina Silva (CTM Santa Teresinha) e Leonor Gomes (CD São Roque) nos sub-15 e Vasco Lopes (AD Galomar) e Ana Carvalho (CTM Ponta do Sol) em sub-11.

Os jogos dos mapas finais estão agendados para o dia de hoje.