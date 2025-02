Provas de duatlo motivam condicionamento do trânsito no domingo em São Martinho

A freguesia de São Martinho recebe, este domingo, as provas IV Duatlo do Funchal 2025 e III Duatlo Jovem do Funchal – São Martinho', o que motiva condicionamentos na circulação do trânsito automóvel, na parte da manhã.

A Câmara Municipal do Funchal emitiu uma nota onde dá conta das principais alterações ao trânsito.

INTERRUPÇÕES/CONDICIONAMENTOS DE TRÂNSITO

Entre as 08h00 e as 10h15, fica interrompida a circulação rodoviária na Estrada Monumental, troço compreendido entre a Rua do Arieiro e a Rotunda da Assicom, na Avenida Mário Soares (a sul da Rua Basto Machado), bem como na Estrada Monumental, entre a Rotunda da Assicom e a Rua José António de Freitas Gonçalves.

Apenas será permitida a circulação rodoviária na Estrada Monumental, restrita a moradores e ao trânsito local, no troço compreendido entre o Caminho do Amparo e Rotunda Assicom/Avenida Mário Soares, na via de trânsito norte.

TRANSPORTES PÚBLICOS COLETIVOS

Durante esta interrupção, os transportes públicos coletivos que circulam no sentido este/oeste serão canalizados para a Rua Nova do Vale da Ajuda, prosseguindo pela Rua Vale da Ajuda, Rua dos Piornais em direção à Avenida Mário Soares, sendo que no sentido oeste/este poderão circular na Estrada da Vitória ou no Caminho do Arieiro.

OUTRAS INFORMAÇÕES

A partir das 07h30 fica proibido todo o estacionamento existente na zona da prova.

A interrupção de trânsito será coordenada pela Polícia de Segurança Pública, pelo que se solicita a melhor compreensão por eventuais incómodos causados e a colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente.