293 alunos participaram na final do 9.º Campeonato Regional de Jogos Matemáticos

A Final do 9.º Campeonato Regional de Jogos Matemáticos [9CRJM] reuniu, esta sexta-feira, 21 de Fevereiro, 293 alunos (dos quais 127 alunos do 1.º ciclo, 68 alunos do 2.º ciclo, 67 do 3.º ciclo e 31 do ensino secundário) e 105 professores, no Parque Desportivo dos Trabalhadores Dr. Sidónio Fernandes.

Foi o culminar de todo o trabalho desenvolvido em cada escola no âmbito do projecto 'Campeonato Regional de Jogos Matemáticos', que visa promover o desenvolvimento de competências matemáticas, nomeadamente ao nível da concentração na dinâmica de um jogo de tabuleiro, na visualização de sequências de jogadas (previsão de uma sequência de ações), na ponderação e na avaliação de alternativas baseadas em processos de decisão (“pensar primeiro, agir depois”).

"Se há algo que caracteriza o sistema educativo regional é a panóplia de projetos que disponibiliza aos alunos, nas mais variadas áreas, procurando dar resposta aos seus interesses, motivações e talentos. Estes Jogos Matemáticos procuram dar resposta àqueles que pretendem aprimorar as suas competências no raciocínio lógico, na capacidade de análise e de concentração. Todos sabemos o quanto a matemática é fundamental nas nossas vidas, o quanto o pensamento crítico é determinante no nosso quotidiano, e estes Jogos não são só um contributo para que os alunos melhorem os seus desempenhos escolares, mas acima de tudo para desenvolverem competências sociais e ferramentas que serão fundamentais no seu desempenho, não apenas profissional, mas também enquanto cidadãos ativos na sociedade", sublinhou o Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, na cerimónia de entrega de prémios.

O Campeonato Regional de Jogos Matemáticos dividiu-se em quatro escalões: 1.º ciclo com os jogos “Gatos & Cães”, “Rastros” e “Dominório”; 2.º ciclo com os jogos “Rastros”, “Dominório” e “Produto”; 3.º ciclo com os jogos “Dominório”, “Produto” e “Atari Go” e ensino secundário com os jogos “Produto”, “Atari-Go” e “Nex”.

Os três primeiros classificados de cada escalão terão a oportunidade de representar a Região na Final do 18.º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos, agendado para o próximo dia 14 de Março, Dia Internacional da Matemática, em Aveiro.

1.º Ciclo

“Gatos & Cães”

1.º Lucas Daniel (EB1/PE do Porto da Cruz)

2.º Yara Calaça (EB/PE/C do Caniçal)

3.º Diana Vieira (EB1/PE do Carvalhal e Carreira)

“Rastros”

1.º Sofia Aleixo (EB1/PE Bartolomeu Perestrelo)

2.º Salvador Santos (EB1/PE/C de Santa Cruz)

3.º Francisco Santos (Externato São João)

“Dominório”

1.º Lucas Neves (EB1/PE da Assomada)

2.º Isabel Rodrigues (EB1/PE/C de Santa Cruz)

3.º Lourenço Sousa (EB1/PE da Achada)

2.º Ciclo

“Rastros”

1.º José Rosa (EB23 Dr. Horácio Bento de Gouveia)

2.º Vítor Ferreira (EB23 do Caniço)

3.º Tiago Febrer (Colégio dos Salesianos)

“Dominório”

1.º André Nóbrega (EBS Dr. Ângelo Augusto da Silva)

2.º Pedro Freitas (EBS D. Lucinda Andrade)

3.º Kirill Iakovlev (EB23 do Caniço)

“Produto”

1.º Simão Andrade (EB23 da Torre)

2.º Margarida Nóbrega (EB23 do Caniço)

3.º Henrique Gonçalves (EBS Dr. Ângelo Augusto da Silva)

3.º ciclo

“Dominório”

1.º Daniel Silva (EBS de Santa Cruz)

2.º Lucas Almeida (Colégio Infante D. Henrique)

3.º André Andrade (EB/PE do Porto da Cruz)

“Produto”

1.º Maria Teixeira (EB23 do Caniço)

2.º Nuno Freitas (EBS Dr. Ângelo Augusto da Silva)

3.º Tiago Figueira (EBS D. Lucinda Andrade)

“Atari Go”

1.º Miguel Aleixo (EB/PE Bartolomeu Perestrelo)

2.º Mateus Garanito (EBS Padre Manuel Álvares)

3.º Martim Gomes (EB23 da Torre)

Ensino Secundário

“Produto”

1.º Petra Batista (APEL)

2.º Elton Nascimento (EBS Padre Manuel Álvares)

3.º Francisco Delgado (EBS Dr. Ângelo Augusto da Silva)

“Atari-Go”

1.º António Figueira (ES de Francisco Franco)

2.º Angie Rodrigues (EBS de Santa Cruz)

3.º Eduly Cabral (EBS da Ponta do Sol)

“Nex”

1.º Eduarda Rodrigues (EBS Machico)

2.º Martim Abreu (ES de Francisco Franco)

3.º Lecheng Guo (APEL)