O Benfica tenta hoje segurar a vantagem no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, em jogo no Estádio da Luz diante do Mónaco, adversário que venceu na primeira mão 1-0.

O golo do avançado grego Pavlidis deixa as 'águias' bem encaminhadas para os oitavos de final, numa segunda mão que disputam hoje em casa, a partir das 20:00, num duelo que terá ausências importantes nas duas equipas.

O Benfica estará privado dos lesionados Bah, Manu Silva, Aursnes e Di María, bem como de Florentino, também lesionado, mas que também não poderia jogar devido a castigo, enquanto Tomás Araújo, fora do jogo com o Santa Clara, já treinou e está disponível.

"Não me parece que haja grande preocupação com o António Silva e com o Tomás [Araújo], porque estiveram no treino", esclareceu na véspera o treinador Bruno Lage.

Nos monegascos, o ex-bracarense Al Musrati foi expulso na primeira mão e cumprirá castigo, bem como Vanderson e Zakaria, também suspensos.

Caso garanta o apuramento para os 'oitavos' da competição, o Benfica irá defrontar de seguida ou Liverpool ou FC Barcelona, sendo que esta época as 'águias' perderam em casa com os espanhóis na fase de liga (5-4), em jogo com arbitragem polémica.

Além de Liverpool e FC Barcelona, qualificaram-se diretamente para os oitavos de final da edição de 2024/25 da mais importante prova europeia de clubes Lille, Aston Villa, Arsenal, Inter Milão, Atlético Madrid e Bayer Leverkusen.

O embate entre Benfica e Mónaco de hoje terá arbitragem do sueco Glenn Nyberg.