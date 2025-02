Madeira solidária com Ucrânia em marcha de apoio

Esta segunda-feira, 24 de Fevereiro, o Funchal será palco de uma acção de solidariedade com a Ucrânia, no dia em que se assinalam três anos desde o início da invasão russa. A iniciativa, promovida pela Associação Ucrânia com Amor, contará com uma marcha que arranca às 18h30 em frente ao Teatro Municipal Baltazar Dias, percorrendo a placa central até à Sé.

Entre os participantes estará Sancho Gomes, director regional das Comunidades e Cooperação Externa, em representação do Governo Regional da Madeira. Na sua intervenção, Sancho Gomes irá reafirmar a posição da Região em defesa da soberania ucraniana e dos valores democráticos, destacando a coragem e a resiliência do povo ucraniano perante a agressão russa.

“Será um momento de reflexão e solidariedade, um momento para expressarmos o nosso apoio incondicional a todos aqueles que foram forçados a abandonar as suas casas, que perderam os seus entes queridos e que, mesmo diante da adversidade, continuam a lutar pela democracia, pela liberdade e pelo direito de viver em paz”, refere o director regional.

Sancho Gomes sublinha que “a Ucrânia não está apenas a defender o seu território, mas a proteger os valores da democracia e da liberdade, pilares das sociedades democráticas, contra o imperialismo russo”, reforçando que o Executivo madeirense se opõe a esta invasão e a qualquer forma de violência que ameace a soberania dos povos.

Actualmente residem na Madeira cerca de 1.250 cidadãos ucranianos, dos quais 900 encontram-se sob o regime de Protecção Temporária. Sancho Gomes lembra que a Região tem sido um refúgio para estas famílias, proporcionando condições de segurança, educação e saúde.

“O povo madeirense, com o seu espírito acolhedor e solidário, recebeu de braços abertos aqueles que aqui chegaram fugindo da guerra”, disse ao DIÁRIO Sancho Gomes, sublinhando o compromisso do Governo Regional em continuar a apoiar a comunidade ucraniana residente na Madeira.

Durante a cerimónia será igualmente enaltecido o papel da Associação Ucrânia com Amor, que tem desempenhado um papel essencial na integração e apoio social à comunidade ucraniana. O evento será uma oportunidade para reforçar laços de solidariedade e promover a paz e a esperança entre os povos.

A Madeira reafirma assim a sua vocação como “terra de acolhimento” e “apoio àqueles que enfrentam adversidades”, reforçando o seu “compromisso com os valores democráticos e com a dignidade de todos os cidadãos, independentemente da sua origem”.