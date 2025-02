Selecção Regional de Trampolins conquistou 15 medalhas num torneio em Portimão

A Seleção Regional de Trampolins conquistou, no passado fim-de-semana, um total de 15 medalhas no Torneio Internacional de Trampolins Portimão Open 2025, realizado no Portimão Arena.

Segundo explica nota da Associação de Ginástica da Madeira, a comitiva contou com a presença dos treinadores Gonçalo Marques, José Pedro Quintal e Angie Vieira, bem como dos ginastas Mariana Rodrigues, Maria Inês Martins, Ana Isabel Salgado, Miya Neves, Yara Sousa, Bianca Loreto, Matilde Jesus, Victória Garcia, Maria Leonor Gouveia, Fabiana Sousa, Joaquim Nunes e João Rafael Sousa. A equipa foi acompanhada ainda pela juíz Carolina Carujo.

Destaques da Competição

1º Dia (20/02/2025)

João Rafael Sousa – 2º lugar em Trampolim Individual

João Rafael Sousa – 3º lugar em Duplo Mini Trampolim

Joaquim Nunes – 1º lugar em Trampolim Individual

Maria Gouveia – 1º lugar em Trampolim Individual

Mariana Rodrigues & Maria Inês Martins – 2º lugar em Trampolim Sincronizado

2º Dia (21/02/2025)

Miya Neves & Yara Sousa – Campeãs no Trampolim Sincronizado

João Sousa & Joaquim Nunes – Campeões no Trampolim Sincronizado

Joaquim Nunes – Campeão no Duplo Mini Trampolim

3º Dia (22/02/2025)

Yara Sousa – Campeã no Trampolim Individual

Miya Neves – 3ª classificada no Trampolim Individual

Yara Sousa – Vice-campeã no Duplo Mini Trampolim