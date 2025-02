Ribeira Brava reforça apoio às Juntas de Freguesia em 10%

A Câmara Municipal da Ribeira Brava assinou, na última quarta-feira, os protocolos de apoio às Juntas de Freguesia, num apoio que recebeu um reforço de 10% , pelo que se cifrou nos 275 mil euros, o correspondente a 97% do financiamento direto que estas recebem do Orçamento do Estado.

Segundo explica nota à imprensa, 125 mil euros serão distribuídos de acordo com o Regulamento de Apoio em vigor e 150 mil euros estarão disponíveis através de acordos de execução de obras e investimentos.

"Este aumento reflecte o compromisso da Câmara Municipal em dotar as freguesias de uma maior capacidade financeira para responder às necessidades das populações, garantindo serviços de proximidade mais eficazes e ajustados à realidade local", dá conta a mesma nota.

Os dinheiros serão distribuídos pela Junta da Ribeira Brava, que vai receber cerca de 63.200 euros; a Junta do Campanário receberá cerca de 42.900 euros; a Junta da Serra de Água terá cerca de 26.100 euros e a Junta da Tabua cerca de 17.500 euros.

“Tendo sido presidente de Junta, tenho plena consciência dos desafios que as freguesias enfrentam diariamente e sei que este reforço financeiro é um passo fundamental para que possam desempenhar a sua missão com mais autonomia e melhores condições para servir a população”, destacou Jorge Santos, presidente interino da Câmara Municipal.

As verbas serão transferidas em breve para que os presidentes de Junta possam colocar no terreno projetos e trabalhos de proximidade nas suas localidades.