Assaltaram a Junta de Freguesia do Caniçal de madrugada

A Junta de Freguesia do Caniçal foi alvo de um assalto na madrugada de hoje.

Segundo o presidente da Junta, o assalto ocorreu no posto de correio, tendo o ladrão partido um dos vidros da porta lateral para aceder ao interior.

O alarme disparou por volta da 1h30, hora em que o indivíduo se colocou em fuga com um saco na mão, ao que tudo indica uma encomenda.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local e tomou conta da ocorrência. Os agentes da PSP recolheram as impressões digitais e deverão também visionaram as imagens das câmaras de videovigilância para identificar o assaltante.