PS defende reforço de apoios à produção e comercialização no Mercado do Estreito

O PS-Madeira entende que "a agricultura madeirense precisa, urgentemente, de um novo rumo e de uma estratégia integrada, desde a produção ao consumo, que permita que os agricultores ganhem mais pelos alimentos que produzem, sem que isso aumente o preço de venda dos alimentos aos consumidores".

A posição foi manifestada por Paulo Cafôfo, líder socialista e cabeça-de-lista às Eleições Legislativas Regionais de 23 de Março, durante uma iniciativa de contacto com produtores e comerciantes no mercado do Estreito de Câmara de Lobos.

Na ocasião, o candidato do PS disse que as "políticas erradas" implementadas pelos Governos do PSD têm "levado ao empobrecimento daqueles que trabalham a terra".

“Se os madeirenses, em geral, ganham mal, os agricultores ganham pior”, constatou Cafõfo, considerando que "a situação só não é mais grave graças aos apoios europeus que estes recebem para manterem a atividade agrícola".

O socialista aponta o dedo à "falta de estratégia do Executivo", que "tem apostado em políticas agrícolas erradas e que não valorizam o trabalho de quem garante produtos e serviços fundamentais à nossa própria sobrevivência, como a alimentação".

“A Madeira tem condições excepcionais para a produção de alimentos de qualidade e não está certo que os agricultores que os produzem não sejam devidamente recompensados”, vincou.

Lembrou, a propósito, que "o PS tem vindo a apresentar soluções ao nível da produção, defendendo a sustentabilidade das explorações e a maior eficiência de utilização dos fatores de produção, apoiando os custos com esses mesmos factores, nomeadamente o valor da água, dos produtos fitossanitários, dos fertilizantes e da mão-de-obra (que acabam por ser dos maiores constrangimentos sentidos e que retiram competitividade à agricultura madeirense e afectam os rendimentos dos agricultores)".

Paulo Cafôfo lamentou que estas propostas tenham "esbarrado sempre na intransigência da maioria parlamentar que sustenta este Governo do PSD sem visão para a agricultura e para o sector primário no seu todo".

Por esta razão destacou "a necessidade de mudar", apelando a que seja dada "oportunidade ao PS de governar, mostrando que é possível fazer diferente e efectivar todas estas propostas".

Além destas medidas, o presidente do PS-M preconiza também "um reforço dos apoios à comercialização e a existência de mercados locais, onde os produtores possam vender directamente os seus produtos ao consumidor final". Como explicou, c"om estas cadeias curtas de abastecimento, eliminam-se intermediários que acabam por reter elevadas margens de lucro e ficam a ganhar os agricultores, ao mesmo tempo que os consumidores não são sobrecarregados e acabam por comprar produtos mais baratos, mais frescos e mais saudáveis".

“Os mercados locais aumentam o poder negocial dos produtores, permitindo que obtenham preços mais justos pelos seus produtos e garantam alimentos mais frescos e mais baratos aos consumidores, possibilitando à população madeirense, com baixo poder de compra, o acesso a alimentos de proximidade, da época, mais frescos, mais nutritivos, mais apetecíveis e, naturalmente, mais saudáveis”, reforçou.

O líder socialista evidenciou, assim, que "há soluções viáveis para aumentar os rendimentos da agricultura regional", que “não passam pelos agricultores ficarem reféns dos apoios que este Governo promete e não dá”.