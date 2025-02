PAN exige esclarecimentos sobre condição "deplorável" de abrigo para animais na Ribeira Brava

O PAN Madeira, em nota enviada, diz ter tomado conhecimento, através de imagens recentemente divulgadas, da situação "deplorável em que se encontra o abrigo para animais na Ribeira Brava". O partido manifesta a sua preocupação com esta situação, uma vez que as imagens evidenciam "falta de condições mínimas para o bem-estar animal, demonstrando uma total falta de compromisso da autarquia para esta causa".

O partido considera "inaceitável esta falta de sensibilidade, ainda para mais quando a Câmara Municipal da Ribeira Brava apresentou a protecção e os direitos dos animais como uma das suas prioridades, afirmando que esta seria uma forma de promover a integridade de todos os seres vivos. A autarquia comprometeu-se com medidas como a realização de ações de sensibilização para a importância da integridade dos animais; campanhas de registo e esterilização; e a construção de um canil/gatil com abrangência intermunicipal", refere.

Contudo, o partido diz que a realidade actual demonstra que estas promessas "não se traduziram em melhorias concretas para os animais do concelho. As condições em que os cães se encontram, como demonstrado nas imagens, são inaceitáveis e têm alegadamente perdurado por vários dias. Adicionalmente, há relatos de que alguns destes cães acabam soltos, levando a tragédias evitáveis, situação que requer uma resposta imediata da autarquia."

Perante esta realidade, o PAN Madeira exige medidas urgentes e concretas, como uma "inspecção imediata ao abrigo, com relatório público sobre as condições; a garantia de alimentação, abrigo adequado e cuidados veterinários para todos os animais; e a implementação de um plano de melhoria estrutural do espaço, com um prazo definido para a sua execução."

"Não podemos aceitar que, anos depois de promessas eleitorais sobre proteção animal, os cães da Ribeira Brava vivam em condições indignas e sem respostas concretas. A autarquia deve esclarecer e agir imediatamente", afirmou Válter Ramos, vice porta-voz do PAN Madeira.

"O PAN estará sempre na linha da frente na defesa dos direitos dos animais e apela a que a Câmara Municipal da Ribeira Brava cumpra os seus compromissos. Não permitiremos que o bem-estar animal continue a ser negligenciado e exigimos ações imediatas para corrigir esta situação", aponta.