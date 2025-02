PS promete continuação da via rápida entre a Ribeira Brava e a Calheta

Paulo Cafôfo assegurou hoje que, "com um Governo do PS, continuará a haver uma aposta nas obras públicas estruturais que têm um efeito multiplicador na economia e um impacto real na vida das pessoas". A propósito, anunciou a continuação da via rápida entre a Ribeira Brava e a Calheta, caso seja eleito nas Regionais de 23 de Março.

Em conferência de imprensa no Lugar de Baixo, "zona que actualmente é afectada pelo tráfego intenso, fruto do crescimento que se tem verificado na zona Oeste", o candidato do PS-M à presidência do Governo Regional destacou "a necessidade de dar continuidade à via rápida até à Calheta, em primeiro lugar por uma questão de segurança"

“Esta zona, particularmente desde a Ribeira Brava até à Ponta do Sol, está estrangulada. O trânsito é intenso e, em caso de socorro, uma ambulância ou um veículo dos bombeiros tem muita dificuldade em transitar e chegar a tempo para socorrer a população no caso de haver algum acidente ou incidente”, justificou.

Paulo Cafôfo evidenciou também o crescimento que tem vindo a registar-se nos municípios da Ponta do Sol e da Calheta, "quer em número de residentes, de turistas e em investimento". Como tal, considerou ser “muito importante que não haja um estrangulamento económico, inviabilizado precisamente por estas infraestruturas rodoviárias que já não estão adequadas ao movimento e à dinâmica económica destes dois concelhos”.

Salientando que "o PS está a assumir compromissos com a população e que as coisas têm de ser feitas de forma planeada e faseada", o líder socialista reforçou a importância desta infra-estrutura rodoviária, que "irá facilitar a actuação dos meios de socorro, servir a população e dinamizar a economia, com um forte impacto no emprego ao nível da construção".

O cabeça-de-lista do PS salientou que, neste momento, "a Região tem uma grande obra pública a decorrer, comparticipada em 50% pelo Governo da República do PS, o novo Hospital", mas acrescentou que "é necessário já prever e planificar outras grandes obras estruturais, apontando a via rápida entre a Ribeira Brava e a Calheta como um exemplo disso".