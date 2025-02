SANAS resgata pescador com corte profundo numa mão

O SANAS (Associação Madeirense para Socorro no Mar) resgatou, esta tarde, ao largo do Porto da Cruz, um pescador que sofreu um corte profundo numa mão no decorrer da actividade de pesca.

De acordo com a informação divulgada por aquela associação nas suas redes sociais, a embarcação afecta à Estação Salva-Vidas de Santa Cruz foi activada a meio da tarde desta quinta-feira.

O pescador encontrava-se a bordo de uma embarcação de pesca a cinco milhas náuticas a Nordeste do Porto da Cruz.

Aponta a mesma fonte que a vítima, um homem com cerca de 50 anos, “apresentava uma hemorragia no membro superior esquerdo, na zona do punho, resultante de um corte profundo ocorrido durante a actividade de pesca”.

Junto do sinistrado, “a tripulação verificou o corte e efectuou penso compressivo para manter o controlo da hemorragia”, tendo procedido, depois, ao transporte da vítima até ao Centro de Salvamento Costeiro, de onde foi transportada numa da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz para uma unidade hospitalar.