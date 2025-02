700 questionados na fronteira do aeroporto

Polícia interceptou 700 suspeitos no aeroporto é a manchete deste domingo, 16 de Fevereiro de 2025, no seu DIÁRIO. "Número de passageiros abordados pela PSP aumentou 61% em 2024 na Madeira. Questões relacionadas com documentação e tutela de menores dominam diligências". Saiba mais nas páginas 8 e 9.

A imagem principal desta edição apresenta-se com o título Voaram dois pontos nos descontos e diz respeito ao Nacional que, ontem consentiu "o empate caseiro frente ao Estoril e ocupa a 13.ª posição, antes da deslocação a Braga". Leia a crónica nas páginas 12 e 13.

Também com foto, mas de menor impacto, a notícia que o PRR viabiliza Lar de São Jorge . "O projecto de 3,2 milhões de euros, para transformar a antiga escola em unidades de cuidados para idosos, avança quatro anos depois de ter sido anunciado". Uma notícia para ler na página 7.

Outras duas notícias com destaque de primeira página e com fotos a condizer. A primeira revela o Visionário digital. Esse é "Alexandre Olim, co-founder da Plutus Media", que "está a fazer crescer empresas ligadas à Inteligência Artificial" É um "jovem madeirense" e "lamenta a falta de apoio a quem procura fazer diferente". Leia tudo nas páginas 2 e 3.

Também "a médica oncologista Carolina Camacho pede mais enfermeiros e instalações para reduzir os 100 a 120 novos casos de cancro do pulmão por ano, com mau prognóstico" e diz: "Queremos mudar panorama". Para ler nas páginas 24 e 25.

