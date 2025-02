Cantor Toy actua dia 22, sábado, na Festa dos Compadres em Santana

‘Chama o António’, ‘Estupidamente Apaixonado’, ‘És Tão Sensual’, ‘Rosa Negra’, ‘Coração Não Tem Idade (Vou Beijar)’ e ‘Verão e Amor (Cerveja no Congelador)’ são seis dos muitos sucessos de Toy, cantor nacional que está de regresso à Madeira, desta vez para actuar na Festa dos Compadres 2025, em Santana. O seu concerto está agendado este sábado, 22 de Fevereiro, pelas 22h30. Por lapso, o DIÁRIO escreveu hoje no 'Roteiro' na edição impressa que o concerto é dia 21, quando na realidade, conforme referido, é no dia 22, sábado. Pelo sucedido, pedimos desculpa aos visados e aos leitores do DIÁRIO.

De resto, além da actuação de Toy, outro dos pontos altos do evento, promovido pela Câmara de Santana, é o julgamento/sentença dos compadres - queima do compadre e da comadre, que acontece a 23 de Fevereiro, no domingo, a partir das 16 horas. Um momento de sátira e humor que costuma prender a atenção de todos os presentes. Antes, às 14h30 e 15h00, respectivamente, realiza-se o Cortejo Folião e o Cortejo Etnográfico pelas ruas da cidade. Duas iniciativas que acontecem no terceiro dia do evento e que também costumam atrair muitas pessoas.

A Festa dos Compadres marca a abertura da época de Carnaval na Madeira, uma tradição com mais de 50 anos celebrada no município de Santana. Este ano, o evento decorre nos dias 20, 22, 23 e 27 de Fevereiro, com muitas mais propostas.