Papa está em estado crítico com prognóstico reservado

O Papa Francisco está em estado crítico e com prognóstico reservado, na sequência de uma crise respiratória asmática que obrigou a grandes fluxos de oxigénio, anunciou hoje o Vaticano.

De acordo com informação citada pela agência de notícias Associated Press (AP), o Papa recebeu também transfusões de sangue devido a um problema associado a anemia e encontra-se com mais dores do que na sexta-feira.

"O Santo Padre continua desperto e passou o dia numa cadeira, apesar de ter mais dores do que ontem [sexta-feira]; neste momento o prognóstico é reservado", lê-se no comunicado que está a ser divulgado pelas agências internacionais de notícias.

O Papa Francisco está hospitalizado há oito dias e tem pneumonia em ambos os pulmões.

"O Papa está fora de perigo? Não, o Papa não está fora de perigo", disse o professor Sergio Alfieri numa conferência de imprensa na tarde de sexta-feira no hospital romano Gemelli, onde o pontífice está a receber tratamento desde que foi hospitalizado.

"O verdadeiro risco nestes casos é que os germes passem para a corrente sanguínea", causando uma septicemia potencialmente fatal, explicou então.

É por isso que, "por uma questão de precaução", mesmo que esteja "ligeiramente melhor" e não esteja ligado a nenhuma máquina, deve ser mantido no hospital "pelo menos durante a próxima semana", acrescentou perante uma multidão de jornalistas.

Além disso, "serão necessários dias, ou mesmo semanas, para ver a eficácia [...] das terapias que estamos a utilizar", acrescentou.

No hospital, o Papa recebe os seus colaboradores mais próximos, lê, assina documentos e faz chamadas telefónicas.

Francisco foi hospitalizado em 14 de fevereiro inicialmente devido a uma bronquite, mas a Santa Sé revelou na terça-feira que tinha desenvolvido pneumonia nos dois pulmões, uma infeção potencialmente fatal do tecido pulmonar.

Esta hospitalização, a quarta desde 2021, está a causar grande preocupação, uma vez que o Papa já se encontra debilitado por uma série de problemas nos últimos anos, que vão desde operações ao cólon e ao abdómen a dificuldades de locomoção.