Papa Francisco passou uma noite tranquila

O Papa Francisco, hospitalizado desde sexta-feira com uma pneumonia bilateral, passou uma "noite tranquila", anunciou hoje o Vaticano, numa altura em que cresce a preocupação com o seu estado de saúde.

"O Papa passou uma noite tranquila. Acordou e tomou o pequeno-almoço", anunciou o Vaticano num comunicado publicado no seu canal de Telegram.

De acordo com um boletim médico divulgado na terça-feira pelo Vaticano, no quinto dia de internamento, o Papa Francisco, de 88 anos, continua com um quadro clínico complexo, apresentando uma pneumonia bilateral.

"O exame ao tórax que o Santo Padre realizou esta tarde (...) demonstrou a presença de pneumonia bilateral que exigiu tratamento medicamentoso adicional. O Papa Francisco está, no entanto, de bom humor", lê-se no comunicado divulgado.

O Vaticano já tinha cancelado na terça-feira os compromissos do líder religioso para o próximo fim de semana devido ao seu estado de saúde.

"Devido à saúde do Santo Padre, a audiência jubilar de sábado, 22 de fevereiro, foi cancelada" e Francisco não poderá presidir à missa de domingo, foi anunciado em comunicado.

O Papa está hospitalizado desde sexta-feira em Roma, tendo na segunda-feira o Vaticano admitido que Francisco apresentava um "quadro clínico complexo".