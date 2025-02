Governantes arguidos “é a degradação completa da governação regional”

Miguel Iglésias, deputado do PS-M na Assembleia da República, interveio no Congresso do PS Madeira para reafirmar que a Madeira precisa mais do que nunca de uma mudança e que essa mudança “só o PS-M pode garantir”.

Garante que os socialistas madeirenses estão “mobilizados para fazer a mudança que os madeirenses e porto-santenses merecem”.

Mudança ainda mais necessária quando relevante parte do ainda Governo Regional está a contas com a justiça. Para Miguel Iglésias quando secretários regionais são constituídos arguidos, circunstância que também recai sobre o presidente do Governo Regional, “é a degradação completa da governação regional e isto tem que mudar”, declarou.

Na parte do PS destaca o “projecto governativo sério, responsável, com soluções”, na certeza que “é possível fazer diferente e muito melhor”.