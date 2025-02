PS-Madeira realiza o XXII Congresso Regional

Entre hoje e amanhã realiza-se o XXII Congresso Regional do PS-Madeira, reunião magna dos socialistas madeirenses que terá lugar no Centro de Congressos de Madeira- sessão de abertura está marcada para as 10h45- e contará, na sessão de encerramento, com Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS. Será possível acompanhar XXII Congresso Regional do PS-Madeira pela TSF-Madeira este fim-de-semana.

Outros eventos agendados para hoje na Madeira

Café Memória da Madeira - Sessão com o tema “Viva o Carnaval (actividades lúdicas)”

9h30- Centro Comunitário do Funchal

Oficina criativa para famílias: “Atrás da Máscara”

10h00- MUDAS - Museu de Arte Contemporânea da Madeira - Calheta

Abertura do II Festival de Sopas- Apresentação Culinária com "a Biqueira"

11 horas - Parque estacionamento, ao lado da igreja do Espírito Santo - Porto Santo

Oficina no âmbito do projeto “Onde Vive a Lã”. A atividade, sob o tema "Iniciação ao Tricot – Método Português”

11h30- Museu Etnográfico da Madeira

Marítimo- União de Leiria- 23.ª jornada da I Liga

15h30- Estádio do Marítimo

175º Aniversário da Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses

15h45 - Desfile até ao Jardim Municipal do Funchal

16h30 - Inauguração de Escultura Comemorativa do 175º Aniversário

Jardim Municipal

18h00 - Missa - Sé Catedral

19h15 - Saída da Sé Catedral em Direção à Sede

19h45 - Jantar de Aniversário

34º Aniversário do Coro Juvenil do Conservatório

17h00- Igreja Paroquial de São Roque

Junta Regional da Madeira do Corpo Nacional de Escutas, celebra o Dia do Pensamento 2025

17h00 - Parque de Santa Catarina

Prova de Orientação "Funchal Climate Week"

18h00- Praça do Município

Apresentação do novo livro, "Eu Escolho Crescer com Saúde!, de Manuel Pinto Coelho

18h00- Colégio dos Jesuítas

OCM - Concerto de Improviso c/ o MUSICAL HAPPENING” e o Bandolinista Norberto Cruz

18h00- Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira

Festa dos Compadres - Actuação do Cantor Toy

22h30- Santana

Principais acontecimentos registados no dia 22 de fevereiro, Dia Europeu da Vítima do Crime:

1788 - Nasce Artur Schopenhauer, filósofo alemão.

1819 -- A Espanha cede a Florida aos EUA.

1832 - D. Pedro abdica do trono do Brasil para se dedicar à causa liberal portuguesa. A Guerra Civil estender-se-á até 1834.

1857 - Nascimento do Fundador Mundial do Escutismo, Lord Robert Baden-Powell.

1906 - É publicado o manifesto contra a apreensão de jornais, subscrito por França Borges, do jornal O Mundo, Moreira de Almeida, de O Dia, Magalhães Lima, da Vanguarda, Alfredo Cunha, do Diário de Notícias, e Zeferino Cândido, de A Época.

1912 - O contrato para introdução da telegrafia sem fios em Portugal é assinado entre o Governo e a Marconi.

1933 - O texto da futura Constituição de 1933, que consagra a ditadura do Estado Novo, é publicado no Diário do Governo. A proposta será sujeita a plebiscito a 19 de março. A abstenção será contada como voto de apoio.

1942 - Futebol: O Sporting ganha ao Leça por 14-0. É a maior goleada da 1.ª divisão.

1943 -- II Guerra Mundial. A Gestapo executa os irmãos Hans e Sophie Scholl, membros do grupo Rosa Branca, movimento de resistência ao regime nazi.

1945 - II Guerra Mundial. Operação Clarion. Dez mil aviões das forças aliadas atacam os principais meios de comunicação da Alemanha nazi.

1973 -- Os EUA e a China retomam relações diplomáticas.

1975 - O Movimento das Forças Armadas (MFA) reforça os poderes chamando a si o direito de veto sobre decisões políticas fundamentais.

1976 - Portugal reconhece a República Popular de Angola. Depois de ouvir o Conselho da Revolução e os partidos políticos (PS, PPD e CDS que se pronunciam contra), o Presidente da República, Costa Gomes, reconhece o Governo da República Popular de Angola.

1990 - Explode o foguetão Ariane, pouco depois do lançamento, na Guiana francesa.

1999 - 40 mil agricultores europeus bloqueiam Bruxelas num protesto à proposta de reforma da Política Agrícola Comum da UE.

2000 -- A Associação Portuguesa de Escritores atribui o Prémio Vida Literária a Eugénio de Andrade.

2002 - Jonas Savimbi, líder da UNITA, é morto em Angola por tropas governamentais. Tinha 67 anos.

2005 - A autarca Fátima Felgueiras começa a ser julgada à revelia no Tribunal de Fafe, num processo de difamação.

2007 - O presidente da República, Cavaco Silva, preside ao primeiro Conselho de Estado do seu mandato, para analisar as perspetivas futuras das missões militares e militarizadas portuguesas em operações de paz no estrangeiro.

2011 -- Um sismo de magnitude 6,3 na escala aberta de Richter na Nova Zelândia faz centenas de mortos e desaparecidos.

2013 -- Morre Wolfgang Sawallisch, um dos principais maestros alemães que foi durante 20 anos diretor da Ópera do estado da Baviera. Tinha 89 anos.

2014 - O parlamento ucraniano destitui o presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovich, por "abandono das suas funções constitucionais" e convoca eleições presidenciais antecipadas para o dia 25 de maio.

2015 -- Morre Luca Ronconi, considerado um inovador do teatro contemporâneo tanto italiano como europeu, aos 81 anos.

2017 - O antigo chefe do Executivo de Hong Kong Donald Tsang é condenado a 20 meses de prisão por conduta indevida durante o período em que liderou a cidade.