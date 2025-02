Portugal empata com Inglaterra no arranque da Liga das Nações feminina

A seleção portuguesa feminina de futebol empatou hoje 1-1 com a Inglaterra, na jornada inaugural do Grupo A3 da Liga das Nações, com um golo de Francisca Nazareth a evitar a derrota frente às atuais campeãs europeias.

No Estádio Municipal de Portimão, as inglesas adiantaram-se no marcador com um golo de Alessia Russo, aos 15 minutos, mas Francisca Nazareth restabeleceu o empate aos 76, com as lusas a somarem um ponto no arranque da prova.

Portugal vai visitar na quarta-feira a Bélgica, em jogo da segunda jornada, depois de as belgas terem perdido hoje por 3-2 na visita à Espanha, campeã mundial e vencedora da Liga das Nações, que lidera o grupo com três pontos.

A Liga A é composta por quatro grupos de quatro equipas cada, que se defrontam a duas voltas, com os vencedores de cada 'poule' a avançarem para a fase final. O segundo classificado garante a permanência na liga principal, o terceiro vai lutar com um segundo da Liga B pela vaga de manutenção via play-off, enquanto o último classificado é despromovido.