Marcos Freitas e Jieni Shao nos quartos de final do Top 16 europeu e Fu Yu fora

Os olímpicos portugueses Marcos Freitas, em masculinos, e Jieni Shao, em femininos, apuraram-se hoje para os quartos de final do Top 16 europeu, torneio de ténis de mesa que junta os melhores da Europa, enquanto Fu Yu foi eliminada.

Em Montreux, na Suíça, Freitas, 58.º do ranking mundial, venceu por 11-7, 11-7 e 11-4 o croata Andrej Gacina, 77.º, num encontro ante um "amigo", com quem foi campeão europeu de pares em 2011.

"Estou satisfeito com a minha prestação. (...) Gacina é um bom jogador, somos amigos, conhecemo-nos bem. Vencemos um título europeu. É sempre complicado, porque conhece o meu jogo e eu o dele. Também sei do seu bom serviço, mas posso estar satisfeito com a minha consistência", declarou o português.

Pela frente, nos 'quartos', o madeirense terá um adversário teoricamente muito mais difícil, nomeadamente o sueco Truls Moregard, sétimo jogador mundial.

No quadro feminino, Jieni Shao, 48.ª jogadora mundial, conseguiu uma grande vitória ante a francesa Jia Nan Yuan, 21.ª do ranking, estampada na 'negra'.

A olímpica esteve a perder 2-0, após 8-11 e 6-11, favorável à francesa, mas equilibrou e forçou o jogo decisivo, com 11-4 e 11-7, vencendo na fase derradeira, por 11-7.

Agora, vai bater-se, nos 'quartos', com a campeã do torneio em 2022 e 2023, 'carrasca' de Fu Yu.

A portuguesa, 63.ª do ranking feminino, perdeu com a alemã Ying Han, por 11-6, 14-12 e 11-4, falhando o 'encontro' com a companheira de seleção.

A alemã regressou de lesão há uma semana e voltou à forma que a levou a uma medalha de prata em Jogos Olímpicos e outros títulos importantes, afastando a olímpica lusa.