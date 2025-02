Madeira acolhe evento final do projecto europeu em saúde sénior ‘Smart Bear’

Entre 24 e 28 de Fevereiro de 2025, o Centro de Congressos da Madeira, na Funchal, irá acolher o evento final do projecto europeu 'Smart Bear – Smart Big Data Platform to Offer Evidence-based Personalised Support for Healthy and Independent Living at Home'.

A iniciativa – financiada pelo programa ‘Horizonte 2020’ – visa promover uma vida saudável e independente dos idosos, com enfoque na prevenção e tratamento de doenças associadas ao envelhecimento.

Este projecto teve início em Setembro de 2019, tendo a Madeira sido escolhida como 'região demonstradora', através da entrega de ‘Kits’ de dispositivos médicos inteligentes à população sénior.

O ‘Smart Bear’ envolve cerca de 5 mil idosos em cinco países europeus (Portugal, França, Grécia, Itália e Roménia). Na RAM, permitiu monitorizar 500 utentes do Serviço Regional de Saúde.

A RAM tem sido um exemplo de sucesso na implementação de soluções tecnológicas que promovem a autonomia, a inclusão e a qualidade de vida da população envelhecida Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil

Conforme avançou o DIÁRIO, em Novembro de 2024, a Comissão Europeia decidiu que o evento de encerramento do 'Smart Bear' decorrerá na Madeira, reunindo investigadores, decisores políticos, profissionais de saúde, participantes no projecto e representantes da Comissão Europeia. A sessão pública 'Smart Bear: Inovação Digital para um Envelhecimento Saudável', decorrerá no dia 28 de Fevereiro de 2025, para a apresentação dos principais resultados do projeto e a discussão das perspectivas futuras da saúde digital na Europa.

Este evento representa uma oportunidade para estar a par dos avanços na área da saúde digital e o impacto positivo na vida dos cidadãos Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil

O 'Smart Bear' é um dos projectos do 'Madeira Digital Health and Wellbeing', que engloba diversos projectos europeus e envolve vários parceiros, entre os quais a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, a Secretaria Regional de Turismo e Cultura, o Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias (UNINOVA) e o Instituto para o Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (IDEA).