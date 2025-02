Final da Taça da Liga feminina entre Benfica e Sporting a 9 de Março em Leiria

A final da Taça da Liga feminina, entre o Benfica e o Sporting, vai realizar-se a 09 de março, às 17:30, no Estádio Municipal de Leiria, informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O Benfica, detentor do troféu que já ergueu por quatro vezes em cinco edições, e o Sporting, ainda à procura da primeira conquista na prova, reeditam a final da última temporada, que as 'encarnadas' venceram por 1-0, no Estádio do Restelo, em Lisboa.

Com quatro títulos em cinco edições (2019/20, 2020/21, 2022/23 e 2023/24), o Benfica tem dominado a Taça da Liga feminina, em que apenas por uma vez, em 2022/23, perdeu a final no desempate por penáltis para o Sporting de Braga (3-2).

O Sporting marca presença pela terceira vez na final da prova, e sempre frente ao Benfica, tendo falhado a conquista do troféu em 2020/21 (2-1) e 2023/24 (1-0).

Nas meias-finais, as 'encarnadas' eliminaram o Torreense, com dois triunfos por 3-0, enquanto as 'leoas' impuseram-se ao Damaiense, por 6-0 e 2-1.