Presidente do Governo Regional rejeita dificuldade da Madeira em reter quadros qualificados

O aumento das qualificações dos jovens madeirenses foi um dos aspectos destacados por Miguel Albuquerque na visita que fez esta manhã à Escola Básica do 1 ciclo com Pré-escolar do Estreito de Câmara de Lobos, associando essa melhoria ao investimento feito ao longo dos anos pelo Executivo madeirense na Educação.

O presidente do Governo Regional disse mesmo que a educação é “o grande desafio para o futuro”, contrariando a ideia de que a Madeira tenha dificuldades em reter quadros qualificados, por não conseguir oferecer salários mais elevados.

“Isso é tudo conversa, não é assim”, começou por refutar Albuquerque. “Os alunos e os jovens, hoje, numa sociedade aberta, têm uma mobilidade que é excepcional”, disse aos jornalistas, sustentando que “os jovens da Madeira estão no Mundo”.

“O que nós tínhamos antes era mão de obra não qualificada, que era a desgraça da Madeira. Nós tínhamos pessoas que iam trabalhar e não tinham qualificação e não tinham remunerações adequadas”, procurou esclarecer o chefe do Executivo, apontando a mudança de paradigma que foi implementada, levando a que, hoje, mais de 90% dos alunos concluam o ensino secundário, com muitos a seguirem estudos no ensino superior ou profissional.

Agora, “o bom problema” que a Região tem passa pelo recrutamento de mão-de-obra não qualificada, entende Miguel Albuquerque. “Isso chama-se progresso e desenvolvimento”, argumentou.

E na tentativa de desmontar a ideia que dizia ser errada da dificuldade em fixação de quadros qualificados, o presidente do Governo Regional apontou os mais de dois mil jovens que trabalham nas empresas da área tecnológica, auferindo, o que considera serem bons salários.