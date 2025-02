Al Nassr de Cristiano Ronaldo desperdiça duas vantagens e perde na liga saudita

O Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, desperdiçou hoje duas vantagens para perder, por 3-2, em casa ante o Al Ettifaq, caindo para a quarta posição da Liga saudita de futebol, à 21.ª jornada.

Depois de cinco triunfos consecutivos, a melhor série da época, o Al Nassr, privado do lesionado Otávio, não aguentou as lideranças de que dispôs e com isso manteve os 44 pontos, agora a três do Al-Qadisiya, terceiro, com 47.

Com menos um jogo, o Al-Itthihad comanda, com 52 pontos, mais quatro do que o Al-Hilad de Jorge Jesus, igualmente com uma partida a menos.

O desafio chegou a zeros ao intervalo, muito por culpa do guarda-redes do Al Nassr, que, aos 45+3, desviou um remate de Alvaro Medran para o poste, antes de brilhar novamente com mais duas defesas de elevado grau de dificuldade, no mesmo lance.

Logo após o reatamento, aos 47, Sadio Mané cruzou e um defesa cabeceou contra a nuca de Ayman Yahya, com a bola a desviar caprichosamente para o primeiro golo.

A igualdade da formação do avançado luso João Costa surgiu aos 54, com Georginio Wijnaldum a isolar-se, fintar o guarda-redes e atirar para a baliza deserta.

Os anfitriões regressaram novamente à liderança na sequência de um canto, com Mohammed Al Fatil, sem marcação na área, a cabecear para o 2-1, decorriam 65 minutos.

Fatil voltou a estar em foco, aos 82, desta vez em lance infeliz, no qual, ao tentar um corte, desviou um cruzamento para a sua baliza, traindo o seu guarda-redes.

Curiosamente, o Al Ettifaq foi quem mais forçou para chegar ao triunfo e foi assim que, aos 89, após sucessivas combinações, o neerlandês Georginio Wijnaldum atirou a contar, consumando a reviravolta.

O desafio ainda se arrastou até aos 90+13 minutos, porém o Al Nassr, reduzido a 10 a partir dos 90+1, por expulsão de Jhon Duran, nunca revoltou arte para resgatar qualquer ponto.