FC Porto recebe Roma e tenta ganhar vantagem no play-off

O FC Porto tenta hoje colocar-se em vantagem no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa de futebol, em jogo da primeira mão em que recebe a Roma, adversário com o qual tem histórico positivo.

Os 'dragões', que se chegaram a assumir como candidatos a ganhar a competição, viram-se 'obrigados' a disputar o play-off, tal como a Roma, depois de ficarem fora dos oito primeiros da fase de liga (apurados diretamente para os 'oitavos'), ao terminarem em 18.º e os italianos em 15.º.

Em anteriores confrontos com os 'giallorossi', em duas eliminatórias da Liga dos Campeões e uma da extinta Taça das Taças, o FC Porto contabiliza três vitórias, dois empates e uma derrota, e nunca perdeu em casa.

O jogo de hoje será o segundo do argentino Martín Anselmi na Liga Europa, que se estreou com um triunfo diante do Maccabi Telavive, até agora a única vitória em três jogos do argentino, que substituiu Vítor Bruno.

A receção aos italianos acontece após o empate de sexta-feira em casa no clássico com o Sporting (1-1), num momento em que o FC Porto tem uma vitória nos últimos oito jogos.

O embate entre FC Porto e Roma terá arbitragem do alemão Tobias Stieler e início às 20:00, estando a segunda mão agendada para a capital italiana na próxima semana (20 de fevereiro), mas com início às 17:45.