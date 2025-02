Benfica reencontra Mónaco à procura de ficar em vantagem rumo aos 'oitavos'

O Benfica vai procurar hoje colocar-se em vantagem no play-off rumo aos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, frente ao Mónaco, adversário que reencontra depois do triunfo na fase de liga.

Os 'encarnados', que no sábado bateram com dificuldades o Moreirense (3-2), vão reeditar o confronto com os monegascos da fase anterior, no qual estiveram a perder por duas vezes, porém, conseguiram ganhar por 3-2, com dois golos marcados nos últimos minutos.

O segundo colocado da I Liga terá pela frente o quarto posicionado do campeonato francês, que perdeu na sexta-feira com o Paris Saint-Germain (4-1), e, caso tenha sucesso, já sabe, de antemão, que pode ter um novo reencontro nos 'oitavos', com o FC Barcelona ou enfrentar o Liverpool, os dois primeiros posicionados na fase de liga.

Os reforços de 'inverno' Samuel Dahl e Andrea Belotti podem ser opção para o técnico Bruno Lage no Estádio Stade Louis II, ao contrário do extremo Bruma, que cumpre castigo, e dos lesionados Manu Silva e Alexander Bah.

Benfica e Mónaco enfrentam-se a partir das 21:00 (20:00 em Lisboa), no Estádio Stade Louis II, em jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final, que terá arbitragem do italiano Maurizio Mariani.

À mesma hora, o seis vezes vencedor da competição Bayern Munique, dos portugueses Raphaël Guerreiro e João Palhinha, defronta na Escócia o Celtic, que conta com o luso Jota, enquanto o AC Milan, de Sérgio Conceição, desloca-se a Roterdão, onde Rafael Leão e João Félix devem ser opção no ataque dos 'rossoneri' contra o Feyenoord.

O primeiro jogo do dia irá opor os italianos da Atalanta aos belgas do Club Brugge, numa eliminatória entre a primeira e última equipas qualificadas.