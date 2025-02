O livro 'O Intemporal Refúgio das Palavras', da autoria de Alves dos Santos, será apresentado no próximo dia 20 de Fevereiro, pelas 18 horas, na Biblioteca Municipal do Funchal.

De acordo com a sinopse desta obra, citada numa nota de imprensa, o autor convida o leitor a uma viagem introspectiva através de narrativas que espelham os desafios da experiência humana. "Numa fusão de realidade e fantasia, a obra explora as nuances da nossa existência, abordando as incertezas, anseios, esperanças e dilemas que nos definem e influenciam o nosso modo de viver, sendo esta uma leitura que nos acende a chama da esperança e nos lembra que os sonhos nunca morrem", indica.

"Alves dos Santos nasceu a 4 de Fevereiro de 1978 em Joanesburgo, mas foi em Machico, um dos primeiros portos seguros da aventura portuguesa no Atlântico, que encontrou a bússola para a sua essência. É dessa terra feita de mares insondáveis e montanhas ancestrais que emergem as raízes da sua escrita: profundas, intensas e carregadas de humanidade", dá conta.

O autor já publicou 'O Livro de Todos os Pecados' (2019), 'O Arrais' (2017), 'Fragmentos do Quotidiano' (2016) e 'Poemas de Amor e Outros Labirintos' (2014).