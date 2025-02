Baía de Santa Cruz recebe Trofeú Wingfoil ICSC - Powered by Janga

No próximo domingo, 23 de Fevereiro, irá realizar-se na baía de Santa Cruz o Trofeú Wingfoil ICSC - Powered by Janga, a prova é organizada pelo Iate Clube de Santa Cruz em conjunto com a Associação Regional de Vela da Madeira, sendo este evento promocional à classe Wingfoil e Foil e um evento pioneiro na Região.

Esta prova, que não se enquadra nas competições regionais, tem como objectivo a promoção desta modalidade e ainda a componente de diversão e companheirismo inerente a esta prática desportiva.

Está prevista a participação de aproximadamente de 10 pessoas, entre atletas do Iate Clube de Santa Cruz, Clube Naval do Funchal e Centro Treino Mar.

Programa do evento:

- 12h00 Sinal de advertência da 1ª largada

- 16h00 Cerimónia de entrega de Prémios

- 17h00 Convívio