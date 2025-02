Santa Cruz perde Julgado de Paz cinco anos depois da sua criação

A notícia com maior destaque na edição desta sexta-feira do seu DIÁRIO faz saber que Santa Cruz perde o julgado de Paz. Estes serviços no concelho encerram hoje, por decisão da autarquia e contra a vontade do Ministério da Justiça. Câmara justifica decisão com a pouca afluência registada, no entanto, ficam por resolver 62 processos. A PSP vai ocupar o espaço que ficará livre.

Nesta edição, fazemos contas, também, da contratação pública fechada no primeiro mês do ano. Constata-se que as residências universitárias dominam contratos de Janeiro. A Universidade da Madeira investiu 8,4 milhões em empreitadas de construção e requalificação. Valor representa um terço do total da contratação pública do período em análise.

Nas páginas deste seu DIÁRIO, damos conta de que o mercado dos imóveis de luxo é “altamente competitivo”. Fábio Farinha, n.º 1 nacional da KW Portugal, distingue-se pelo trabalho “orientado para a excelência”.

Saiba, ainda, que há uma emigrante, residente na Venezuela, que pede ajuda para tratamento de cancro e que a justiça determinou cadeia para pai que abusou de filho menor. Tribunal de Sintra condenou madeirense 11 anos após o crime ter ocorrido.

