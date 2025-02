Dérbi de Madrid nos 'oitavos' e Benfica reencontra FC Barcelona

Real Madrid e Atlético de Madrid vão defrontar-se na mais sonante eliminatória dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, ditou hoje o sorteio, que colocou o FC Barcelona novamente no caminho do Benfica.

Depois de ser obrigado a ultrapassar o play-off, no qual afastou o Manchester City, o Real Madrid, detentor do troféu, vai agora encontrar o 'vizinho' Atlético de Madrid, na reedição das finais de 2013/14 e de 2015/16, ambas ganhas pelos 'merengues'.

Na luta pelo título em Espanha, ambos estão separados por um ponto nas segunda e terceira posições, com o Real empatado com o líder FC Barcelona, os dois gigantes madrilenos vão-se encontrar novamente, desta vez na fase a eliminar da Liga dos Campeões, num confronto que pende claramente para os 'blancos'.

Além das duas finais ganhas, o Real Madrid, 15 vezes campeão europeu, ultrapassou as outras três eliminatórias que disputou frente ao Atlético, que apenas venceu dois dos nove encontros disputados, na Taça dos Campeões Europeus em 1958/59 e na 'Champions' em 2016/17, ambos em meias-finais que penderam para os 'merengues'.

Além do confronto espanhol, o sorteio de hoje ditou ainda outro enfrentamento entre duas equipas do mesmo país, com o Bayern Munique, que procura o sétimo título europeu, a defrontar o campeão alemão Bayer Leverkusen, numa eliminatória entre os dois primeiros da Bundesliga, que empataram a zero na última jornada.

Apesar da vantagem de oito pontos na Liga alemã, o Bayern, de Raphäel Guerreiro, não está a ser uma equipa dominante e apenas garantiu o apuramento para os oitavos de final nos instantes finais do play-off, frente ao Celtic, defrontando pela primeira vez os 'farmacêuticos' nas competições europeias.

Ainda em busca do seu primeiro título europeu e depois de 'cilindrar' o Brest (10-0 no agregado) no play-off, o Paris Saint-Germain, dos portugueses Vitinha, João Neves, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos, não teve um sorteio fácil e vai defrontar o Liverpool, de Diogo Jota, que venceu a fase de liga da 'Champions' e lidera isolado a Liga inglesa.

As duas equipas encontraram-se por quatro vezes nas competições europeias, com dois triunfos para cada lado, embora o PSG tenha passado a única eliminatória que disputaram, nas meias-finais da Taça das Taças, em 1996/97.

Num dos dois encontros entre antigos campeões europeus, o Benfica, depois de afastar o Mónaco no play-off, vai reencontrar o FC Barcelona, segundo na fase de liga, durante a qual venceu na Luz 5-4, num dos grandes jogos desta temporada.

As duas equipas já se encontraram 10 vezes na principal competição de clubes, a primeira das quais na final de 1960/61, ganha pelo Benfica, com o FC Barcelona a conseguir passar na outra eliminatória que disputaram, nos quartos de final de 2005/06.

Também antigos campeões europeus, o Feyenoord, que afastou o AC Milan, de Sérgio Conceição, e o Inter Milão, único resistente do futebol italiano, vão defrontar-se nos oitavos de final, enquanto o PSV Eindhoven, o outro representante neerlandês, joga com o Arsenal.

Tal como a Alemanha e a Espanha, também a Inglaterra tem três equipas nesta fase, com o Aston Villa a defrontar o Club Brugge, que protagonizou uma das grandes surpresas do play-off, ao afastar a Atalanta.

O Dortmund, 'carrasco' do Sporting e que tem na 'Champions' a possibilidade de salvar a temporada, vai defrontar o Lille, num confronto do qual vai sair o adversário nos quartos de final do vencedor da eliminatória entre Benfica e FC Barcelona.

Nas meias-finais do lado do quadro onde está o Benfica podem constar ainda Bayern Munique, Bayer Leverkusen, Feyenoord ou Inter Milão.

Do outro lado do sorteio, Paris Saint-Germain ou Liverpool vão encontrar Club Brugge ou Aston Villa nos quartos de final, enquanto do dérbi madrileno sairá o adversário de PSV Eindhoven ou Arsenal.

Os encontros da primeira mão dos oitavos de final estão marcados para 04 e 05 de março, com a segunda a ser disputada em 11 e 12 d março.