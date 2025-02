FC Porto procura em Roma chegar aos oitavos de final da Liga Europa após empate caseiro

O FC Porto vai tentar na quinta-feira chegar aos oitavos de final da Liga Europa da futebol, na visita à Roma, com quem empatou a um golo em casa, na primeira mão do play-off.

Em 13 de fevereiro, no Estádio do Dragão, o turco Zeki Çelik deu vantagem aos romanos, aos 45+4 minutos, mas Francisco Moura fez o empate para os portistas, aos 67, cinco minutos antes de Bryan Cristante deixar os italianos reduzidos a 10 jogadores.

Para este encontro, o FC Porto ainda não deverá contar com Martim Fernandes, enquanto a Roma não terá Cristante, antigo jogador do Benfica, mas já deverá contar com Paulo Dybala, que se lesionou durante a primeira parte do jogo no Porto.

A visita a Roma surge depois de os 'dragões' conseguirem a primeira vitória na I Liga em 2025, em casa do Farense (1-0), naquele que foi o primeiro encontro do FC Porto após a morte, na sexta-feira, do histórico presidente Jorge Nuno Pinto da Costa.

Neste encontro, o treinador Martín Anselmi, que ainda não tinha vencido na I Liga, poupou alguns jogadores, como Tiago Djaló, João Mário, Alan Varela, Stephen Eustáquio e Samu, já com os olhos na visita ao Estádio Olímpico de Roma, marcada para as 17:30.

Apesar de atravessar um delicado momento a nível desportivo, com apenas dois triunfos nos 10 encontros disputados em 2025, a história é favorável ao FC Porto, uma vez que nunca foi eliminado pela Roma em competições europeias, em três eliminatórias anteriores.

A penúltima das quais aconteceu em 2016/17, no play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, com um empate caseiro a um golo a ser revertido com um triunfo por 3-0 em Roma, naquela que foi a única vez que o FC Porto passou uma eliminatória depois de um 1-1 em casa na primeira mão.

Caso ultrapasse a Roma no play-off, o FC Porto encontrará nos 'oitavos' os espanhóis do Athletic Bilbau ou o histórico rival dos romanos, a Lazio.

Praticamente apurado está o Fenerbahçe, orientado pelo português José Mourinho, que recebe o Anderlecht, depois de ter vencido por 3-0 na Bélgica, ao contrário dos também turcos do Galatasaray, que perderam em casa com o AZ Alkmaar, por 4-1, pelo que a visita aos Países Baixos será praticamente para cumprir calendário.

Os neerlandeses do Ajax, a outra equipa presente nesta fase que já venceu a prova, a par com o FC Porto, recebem o Union Saint-Gilloise, depois de terem vencido na Bélgica por 2-0.

Nos oitavos de final, cujo sorteio está marcado para sexta-feira, estão já os oito primeiros classificados da fase de liga da Liga Europa, entre os quais o Manchester United, de Ruben Amorim, e o Lyon, de Paulo Fonseca.