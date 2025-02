Benfica e Vitória conhecem próximos adversários nas provas europeias

O Benfica fica hoje a saber se defrontará Liverpool ou FC Barcelona nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, enquanto o Vitória SC de Guimarães vai encontrar Betis ou Copenhaga na mesma fase da Liga Conferência.

Em Nyon, na Suíça, a partir das 12:00 locais (11:00 em Lisboa), as 'águias' conhecem o seu adversário na próxima fase da principal prova europeia de clubes, marcada para 04 e 05 de março (primeira mão), sempre no Estádio da Luz, em Lisboa, e 11 e 12 do mesmo mês (segunda), fora, depois de afastarem os franceses do Mónaco, com um agregado de 4-3, no play-off.

Pela frente, o Benfica vai ter o Liverpool, líder destacado do campeonato inglês, ou o FC Barcelona, comandante da Liga espanhola, em igualdade pontual com o Real Madrid, que fecharam a fase de liga da 'Champions' no primeiro e segundo lugares, respetivamente.

Caso o sorteio coloque os catalães no caminho das 'águias', as duas equipas reeditarão a partida realizada em 21 de janeiro, para a sétima e penúltima jornada da primeira fase da competição, na qual o segundo classificado da I Liga portuguesa perdeu por 5-4 na Luz.

Já o Vitória de Guimarães rumou diretamente ao sorteio dos 'oitavos' da Liga Conferência, após o segundo lugar na fase de liga, e ficará a saber a partir das 14:00 locais (13:00 em Lisboa) se mede forças com os espanhóis do Betis ou os dinamarqueses do Copenhaga.

Os jogos decorrem em 06 e 13 de março e os minhotos atuam em casa na segunda mão.

Entre a definição do calendário até à final na Liga dos Campeões e na Liga Conferência, será efetuado às 13:00 locais (12:00 em Lisboa) o sorteio da Liga Europa, já sem clubes portugueses, depois da eliminação do FC Porto frente aos italianos da Roma no play-off.