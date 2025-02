“A melhor coisa que aconteceu à Madeira foi o subsídio de mobilidade”, foi a resposta do presidente do Governo Regional, ao ser confrontado com possíveis alterações no subsídio social de mobilidade.

“Tudo o que for para melhorar o subsídio de mobilidade, é bom. Agora, tudo o que for para complicar, não vale a pena”, adverte.

Miguel Albuquerque recorda que o subsídio social de mobilidade foi negociado pelo próprio com o então Primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, na varanda da Quinta Vigia.

Revela que nessa ocasião a estimativa de custos apontava para 11 milhões de euros anuais, montante rapidamente ultrapassado. “Logo nos primeiros anos de vigência passou logo para perto de 20 milhões de euros”, porque “as pessoas começaram a viajar a preços acessíveis” naquilo que reclama ter sido “uma grande conquista nossa”.

Aponta o exemplo do programa Estudante Insular para reafirmar que “foi muito bem resolvida pelo governo”. Medida que evitou que as famílias tivessem que adiantar dinheiro, pagando na totalidade os valores faciais dos bilhetes, em muitos casos “muito elevados”, acabando assim com o constrangimento ao criar o Estudante Insular, medida “muito boa e fundamental para suprir esse problema”.

É com base neste exemplo que admite alterações no modelo social de mobilidade. “Tudo o que for para melhorar o subsídio de mobilidade, é bom. Agora, tudo o que for para complicar, não vale a pena”, adverte.

Aproveita o modelo social, criado quando o PSD era governo na República, e, agora, a ser ‘desembrulhado’ com o PSD novamente a liderar o Governo Central, para concluir que esta é também uma “lição” aos madeirenses e porto-santenses, para “começarem a entender quem é que trabalha para a Madeira e quem é que empalha a Madeira”, disse.