Alteração do Subsídio Social de Mobilidade com o apoio do PSD na República

"Julgamos ser essencial estender o Subsídio Social de Mobilidade aos estudantes madeirenses com mais de 26 anos e aprovar legislação nesse sentido, uma vez que não nos parece justo que todos aqueles que frequentam pós-graduações, mestrados ou doutoramentos no continente português sejam privados deste apoio” afirmou o deputado madeirense Paulo Neves, esta quarta-feira, 12 de Fevereiro, durante a sua intervenção na Comissão Parlamentar de Economia.

Dirigindo-se ao Ministro com a tutela, o deputado eleito pelo PSD/Madeira à Assembleia da República lembrou, igualmente, a necessidade dos cidadãos estrangeiros que residem na Madeira há mais de seis meses poderem ter acesso ao subsídio.

Paulo Neves que, neste enquadramento, reforçou a importância que a resolução deste dossiê representa para a Madeira, destacou "o facto do actual Governo da República, ao contrário do anterior, socialista, estar empenhado e determinado em encontrar as melhores respostas, tendo reiterado ser fundamental que este modelo venha a ser mais justo, mais prático e desburocratizado, de modo a que os Madeirenses só tenham de pagar as respetivas tarifas de estudante ou de residente, sem adiantar dinheiro ao Estado”.