Presidente do Governo Regional recebe campeã Jéssica Rodrigues

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, recebe hoje, pelas 12 horas, na Quinta Vigia, a patinadora Jéssica Rodrigues, que recentemente se sagrou campeã mundial júnior em velocidade no gelo e o seu treinador, Alípio Silva.Na passada quinta-feira, o Governo da Madeira atribuiu um louvor público aos dois.

A jovem madeirense, de apenas 18 anos, conquistou a primeira medalha para Portugal em Campeonatos do Mundo.

O feito foi alcançado na modalidade de mass start, no passado dia 9 de Fevereiro, na cidade de Collalbo, em Itália.

A atleta do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres conseguiu completar as 10 voltas de 400 metros em 7 minutos e 10 segundos, tendo obtido 32 pontos.

Jéssica Rodrigues já tinha obtido o melhor resultado de sempre de um patinador português numa prova da Taça do Mundo de juniores, ao ser quarta em mass start, em Dezembro, em Tomaszów Mazowiecki, na Polónia.

Já este ano, em 26 de Janeiro, obteve o primeiro diploma olímpico de um atleta português em Jogos de Inverno, no caso os Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno, realizados em Gangow na Coreia do Sul, ao terminar no sexto lugar na mesma disciplina.

Agora, inevitavelmente, sonha com Milão-Cortina e com a estreia em Jogos Olímpicos de Inverno (em elites) em 2026.

Igualmente em destaque, na agenda desta terça-feira, a apresentação oficial da DreamMedia na Madeira. Falamos da empresa responsável pela instalação dos dois abrigos 'greenstation', instalados na Avenida do Mar e junto à empresa de Electricidade da Madeira.

A marca dispõe de novas soluções para o mercado regional e pretende ser uma referência no arquipélago com serviços para todos. A apresentação desta empresa de Out Of Home (OOH), com enfoque no mobiliário urbano, está marcada para as 17 horas, no Grand Ballroom do hotel Savoy Palace e contará também com a presença Miguel Albuquerque.

Para ficar a saber mais sobre a DreamMedia leia a entrevista com Luís Gonçalves, coordenador geral da empresa na Madeira, publicada na edição impressa de hoje.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

10h00 O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente, maca presença na cerimónia de entrega de prémios de mérito a alunos da Escola Básica e Secundária de Machico, que terá lugar no auditório deste estabelecimento de ensino.

10h00 A candidatura do PSD/Madeira às próximas Eleições Regionais do dia 23 de Março realiza uma iniciativa política, na Escola Secundária Jaime Moniz.

15h00 ‘Liceu’ promove palestra sobre os oceanos com João Canning Clod, a ter lugar na sala de conferências da Escola Secundária Jaime Moniz, no Funchal.

15h00 Entrega de duas viaturas (4x4) e novos tablets ao Corpo de Polícia Florestal, na Quinta Vila Passos, no Funchal. A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, estará presente nesta ocasião.

15h30 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a empresa Gastromadeira – Refeições Coletivas da Madeira, Lda., no Funchal.

17h30 A CDU organiza uma iniciativa política, no Bairro de Santa Maria, no Funchal, onde intervirá o candidato às próximas Eleições Legislativas Regionais da Madeira, Edgar Silva.

19h00 O PS-Madeira reúne-se com a direcção do Conselho Médico da Região Autónoma da Madeira da Ordem dos Médicos esta terça-feira, na sede deste organismo, no Funchal.

CULTURA

08h00 A Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses celebra 175 anos, dando início aos programa de comemorações, com o hastear da bandeira e tocar do hino da banda e da marcha do 175.º aniversário.

12h30/13h30 Tiago Sena Duo actua, hoje, no Monte Palace Madeira - Jardim Tropical, no Funchal, no âmbito do ‘Music at the Monte’, uma iniciativa que destaca e promove o talento dos artistas madeirenses junto aos turistas que visitam a ilha de todas as partes do mundo. As actuações acontecem diariamente, junto ao Lago Central.

17h00 Inauguração da exposição ‘Memórias da Cidade’, na Junta de Freguesia de São Pedro, com o vice-presidente da CMF, Bruno Pereira.

DESPORTO

20h00 O Benfica defronta, hoje, o Mónaco, em jogo da segunda mão ‘do play-off’ da Liga dos Campeões 2024/25, no Estádio da Luz em Lisboa. A partida terá transmissão na Sport tv 5.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 18 de Fevereiro, Dia Internacional da Síndrome do Asperger:

1546 - Morre, com 62 anos, o teólogo alemão Martinho Lutero, líder da Reforma Protestante.

1564 - Morre, aos 88 anos, o artista italiano Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, Michelangelo, pintor, escultor, arquiteto, figura maior do Humanismo.

1665 - Portugal entrega a cidade de Bombaim, na Índia, à coroa inglesa, como dote de Catarina de Bragança.

1685 - O explorador francês La Salle funda a primeira povoação europeia no estado de Texas nos Estados Unidos.-

1834 - Guerra Civil em Portugal. As forças liberais de D. Pedro IV batem as tropas absolutistas na Batalha de Almoster.

1850 - Almeida Garrett, Alexandre Herculano, Latino Coelho e Lopes de Mendonça subscrevem o manifesto público contra a proposta de Lei de Imprensa do Governo de Costa Cabral, a chamada "lei da rolha".

1859 - A França ocupa Saigão no sul do Vietname.

1885 - É lançada a primeira edição de "As Aventuras de Huckleberry Finn", de Mark Twain.

1899 - Nasce o poeta popular António Aleixo.

1900 - A repetição das eleições gerais no Porto reforça a vitória do Partido Republicano. Afonso Costa, Xavier Esteves e Paulo Falcão são eleitos para o Parlamento.

1903 -- É publicado o decreto que manda proceder, por conta do Estado, à construção da linha férrea da Régua à fronteira.

1911 - O Governo da I República institui o Registo Civil obrigatório e o encerramento dos registos paroquiais.

1915 - Grande Guerra de 1914-1918. A Alemanha impõe o bloqueio submarino ao Reino Unido.

1930 -- É descoberto o planeta Plutão.

1933 - O Movimento Nacional-Sindicalista, organização fascista portuguesa de Rolão Preto, realiza a primeira de uma série de manifestações em Lisboa.

1943 - A Gestapo, polícia política de Hitler, prende os dirigentes do grupo resistente alemão a Rosa Branca: Hans Scholl, Sophie School e Christoph Probst.

1959 - Morre, com 90 anos, o almirante Carlos Viegas de Gago Coutinho, navegador da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, entre Lisboa e o Rio de Janeiro.

1960 - Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Uruguai, Paraguai e Peru assinam o Tratado de Montevideu para a Associação Latino-Americana de Comércio Livre.

1964 - Uma série de abalos sísmicos destrói, quase por completo, a povoação de Velas, na ilha de São Jorge, Açores.

1965 - Toma posse a nova Comissão Executiva da União Nacional, partido único da ditadura portuguesa. Oliveira Salazar pronuncia a frase "estamos, sem espetáculos e sem alianças, orgulhosamente sós".

- Independência da Gâmbia.

1967 - Morre, com 62 anos, o fisico e cientista norte-americano Julius Robert Oppenheimer, que liderou o Projeto Manhattan de construção da bomba atómica, nos Estados Unidos, na II Guerra Mundial.

1969 - Entra em funcionamento a rede dos primeiros-cabos submarinos amarrados na estação de Sesimbra (formalmente inaugurada em 11 de agosto), o SAT-1, sistema de cabo coaxial com uma extensão total de 10.950 quilómetros e uma capacidade de 360 circuitos telefónicos, para a ligação entre Portugal e a África do Sul.

1977 - Jornais do Quénia e da Tanzânia noticiam os massacres ordenados pelo ditador do Uganda Idi Amin.

1979 - A URSS ameaça intervir no conflito sino-vietnamita.

1980 - Começa, em Madrid, o julgamento dos acusados no massacre de Atocha, ocorrido na noite de 24 de janeiro de 1977.

1981 - O Papa João Paulo II apela à República Popular da China para que restabeleça relações amistosas com a Igreja Católica.

1983 - A Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas (ONU) condena, por unanimidade, a política sul-africana de apartheid.

1986 - A equipa médica do cirurgião João Queiroz e Melo faz, no Hospital de Santa Cruz em Carnaxide, Lisboa, o primeiro transplante de coração em Portugal.

- Al Awad ou Mohammed Rashid, absolvido da acusação de homicídio do líder palestiniano Issam Sartawi, sai em liberdade condicional depois de ter cumprido metade da pena por uso de passaporte falso.

1989 - A Shura, conselho consultivo dos rebeldes afegãos, nomeia o moderado Mohammada Nabi Mohammadi, de 68 anos, Presidente interino do Afeganistão.

1992 - O arqueólogo Cláudio Torres recebe o Prémio Pessoa.

1993 - Morre, aos 95 anos, a atriz Josefina Silva. Em 1964, recebe o Prémio Lucília Simões, dedicado à melhor atriz do ano pela sua participação na peça Divinas Palavras, de Vale-Inclán.

1996 - O Presidente da República de Cabo Verde, António Mascarenhas Monteiro, é reeleito para novo mandato de cinco anos.

- O atleta namibiano Frank Fredericks bate o recorde mundial dos 200 metros, em Lévin, França, com 19,92 segundos.

1998 - Fernanda Ribeiro conquista a medalha de ouro dos 3.000 metros, do Torneio das Seis Nações de atletismo em pista coberta, em Génova, Itália.

2001 - Portugal conquista pela primeira vez o título mundial de futebol de praia, ao vencer na final a França, por 9-3, na Costa do Sauípe, na final do VII Campeonato do Mundo, em São Salvador da Bahia, Brasil.

- Morre, com 92 anos, o pintor francês de ascendência polaca Balthus, pseudónimo de Balthazar Klossowski, foi um dos grandes pintores realistas e um dos raros artistas a ter obras expostas no museu do Louvre, em vida.

2004 - Morre, aos 55 anos, Acácio Barreiros, vice-presidente do grupo parlamentar do PS e membro da Comissão Política Nacional dos socialistas. Deputado da UDP entre 1976 e 1978, e do PS desde 1983.

- Morre, aos 86 anos, o etnólogo e cineasta francês Jean Rouch. Fundou com o sociólogo Edgar Morin, o movimento "cinéma vérité" (cinema verdade), nos anos 1960. Presidente da Cinemateca Francesa entre 1987 e 1991.

2006 - O Presidente da Autoridade Nacional Palestiniana, Mahmud Abbas, inaugura o novo parlamento palestiniano dominado pelo movimento palestiniano Hamas.

- Morre, com 67 anos, João Morais Leitão, advogado, um dos fundadores do CDS e ex-ministro dos governos da Aliança Democrática.

2007 - É aprovado em referendo o novo estatuto de autonomia da Andaluzia, Espanha.

2008 - Cheias na grande Lisboa provocam dois mortos, cinco feridos e uma mulher desaparecida na ribeira do Jamor, Belas, Queluz, 179 desalojados e 122 deslocados, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil. As inundações levam ao corte temporário de luz em Lisboa, Cascais e Loures. Três mil passageiros da CP são afetados e cerca de 400 alunos ficam sem aulas em Odivelas. Mais de 20 escolas na baixa de Setúbal são encerradas e registam-se inundações um pouco por todo o Alentejo. Em Lisboa registam-se mais de 360 inundações em habitações e estabelecimentos comerciais, 227 inundações em via pública e 87 deslizamentos de terra.

2009 - Morre, com 80 anos, Al-Tayyeb Salih, romancista sudanês. Autor do romance "Época de migração para norte", que o tornou mundialmente conhecido e que a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) integrou na sua Série de Obras Representativas da Humanidade.

2010 - Dalai Lama, chefe espiritual dos tibetanos, é recebido na Casa Branca pelo Presidente norte-americano, Barack Obama.

2012 - Dois portugueses são distinguidos com prémios no Festival de Cinema de Berlim: "Rafa", de João Salaviza, ganha o Urso de Ouro para melhor curta-metragem, e "Tabu", de Miguel Gomes, é distinguido com o prémio Alfred Bauer para a inovação.

2014 - Forças de segurança ucranianas lançam um assalto contra os manifestantes concentrados na Praça da Independência, no centro de Kiev, registando-se pelo menos 26 mortos. O Presidente da Ucrânia, Viktor Ianukovich, diz que está a combater uma insurreição e Moscovo considera que os protestos são uma tentativa de golpe.

- Morre, aos 99 anos, Maria Franziska von Trapp, que pertencia a uma família austríaca que escapou ao nazismo e inspirou o filme Música no Coração, um musical que ganhou cinco óscares.

2017 - Morre, aos 91 anos, Warren Frost, ator norte-americano que deu vida ao médico Hayward na série televisiva "Twin Peaks" dos anos 1990.

- Morre, com 69 anos, Norma McCorvey, norte-americana que ficou conhecida por ter personificado o caso que conduziu à legalização do aborto nos Estados Unidos em 1973 com o processo conhecido como "Roe vs. Wade".

2018 - Morre, aos 62 anos, Didier Lockwood, o violinista francês, considerado um dos maiores nomes do jazz francês. Fundou em 2001 o Centro de Música Didier Lockwood.

- Morre, aos 64 anos, Idrissa Ouédraogo, realizador e produtor do Burkina Faso, Grande Prémio do Júri do Festival de Cannes de 1990 com "Tilai".

2019 - Morre, aos 87 anos, Wallace Smith Broecker, cientista norte-americano que tornou popular a expressão "aquecimento global", quando em 1975 fez soar os primeiros alarmes sobre as alterações climáticas. Foi membro da Academia de Ciências dos Estados Unidos e coordenador de investigação do Projeto Biosfera 2, no estado do Arizona.

PENSAMENTO DO DIA

Quem não souber amar a mulher, o vinho e a música, permanecerá tolo toda a vida Atribuído a Martinho Lutero (1483-1546), teólogo alemão

Este é o quadragésimo nono dia do ano. Faltam 316 dias para o termo de 2025.