Jéssica Rodrigues diz que esta vitória é a prova de que "tudo é possível para os portugueses"

Jéssica Rodrigues, que se tornou a primeira atleta a conquistar um título de Campeã do Mundo para Portugal nos desportos de Inverno, nomeadamente na modalidade de patinagem de velocidade no gelo, chegou, esta madrugada, à Região, tendo sido recebido com aplausos no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.

Visivelmente emocionada, a atleta do CDR Prazeres disse que ser "uma sensação única" ser recebido desta forma na Madeira.

Estou muito feliz". Jéssica Rodrigues

De acordo com Jéssica Rodrigues, esta vitória é a prova de que "tudo é possível para os portugueses".

Estamos no topo e agora o céu é o limite". Jéssica Rodrigues

"Pronta para tudo", seguem-se os Jogos Olímpicos de Inverno.