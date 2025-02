CDS apresenta voto de louvor à atleta Jéssica Rodrigues

O CDS apresentou, na Assembleia Legislativa da Madeira, um voto de louvor à atleta madeirense Jéssica Rodrigues, que recentemente se sagrou campeã na patinagem do gelo.

"A atleta do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, coletividade do concelho da Calheta, que tem desenvolvido ao longo dos anos um trabalho notável, conquistou a medalha de ouro na categoria de juniores, na modalidade de Mass Start, no Campeonato do Mundo, a decorrer na localidade italiana de Collalbo, bem perto da fronteira com a Áustria. Jéssica conseguiu conquistar o segundo título mundial para o clube madeirense, num espaço de apenas dois anos", indica o partido.

Além da atleta, o CDS congratula igualmente o seu clube CDR Prazeres, bem como o seu treinador Alípio Silva, "destacando um resultado que em muito nos honra, pois, a Região Autónoma da Madeira, no que toca ao desporto, tem vindo a produzir excelentes exemplos de dedicação, empenho e luta pela persecução de sonhos".

"Pelas palavras do seu treinador, a atleta Jéssica Rodrigues tem um potencial enorme e treina todos os dias para representar Portugal ao mais alto nível, demonstrando desde o primeiro dia, apetência para esta modalidade da patinagem de gelo", indica.

O CDS explica que "este Voto de Louvor é uma forma de reconhecermos publicamente todo o trabalho, esforço e empenho conjunto de todos os envolvidos nesta distinção (dirigentes, treinadores e atletas), pelos resultados alcançados, que em muito têm prestigiado a nossa Região, colocando-nos em competições desportivas do mais alto nível".