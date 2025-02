Portugueses não estão informadas sobre alterações climáticas

Os portugueses são dos europeus mais preocupados com as alterações climáticas, mas nem por isso (com excepção dos mais jovens) mais informados.

São algumas das conclusões de um inquérito sobre "o que é que as populações sentem relativamente a estas matérias", apresentado por Luísa Schmidt, na ‘Funchal Climate Week’, que decorre hoje, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

A investigadora coordenadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que faz parte da equipa que introduziu a Sociologia do Ambiente em Portugal, analisou também as políticas públicas nesta área desde 2018, realçando que é preciso passar da teoria à prática.

"Temos de agir na escala da adptação", vincou.

A primeira sessão, ‘Merecer o Futuro I’ é moderada por Viriato Soromenho-Marques, da Universidade de Lisboa e conta também com a participação de António Costa Silva, do Instituto Superior Técnico.

O evento prossegue na parte da tarde, pelas 15 horas, com a conferência ‘Merecer o Futuro II’, que contará novamente com moderação de Viriato Soromenho-Marques, acompanhado desta vez por Filipe Duarte Santos e José Manuel Lima Santos. O painel analisará as mudanças verificadas desde 2008, reflectindo sobre a evolução global e local, novos desafios e estratégias para adaptação e mitigação dos impactos ambientais. A abordagem integrará perspectivas multidisciplinares e procurará apontar soluções práticas para garantir um futuro sustentável.

O encerramento da ‘Funchal Climate Week’ está marcada para as 17 horas e contará com a presença da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque e do secretário de Estado do Ambiente, Emídio Sousa.

O Município do Funchal realiza, entre os dias 17 a 21 de Fevereiro, a ‘Funchal Climate Week’, uma semana que coloca em destaque a temática das alterações climáticas, reunindo figuras de referência em Portugal nesta área.

De referir que, no primeiro dia do evento, foi apresentado o Plano de Ação Climática do Funchal, sendo este o primeiro município da Região Autónoma da Madeira a ter um plano desta natureza.