A Madeira precisa de uma conversa sobre as alterações climáticas. Parte 1: O clima de 1970 a 2025 e até 2075

Vamos tentar imaginar as condições climáticas em que viverá uma criança nascida hoje (2025), daqui a 50 anos (2075), na Ilha da Madeira. Deixo aqui uma previsão baseada em registos históricos na ilha e nas previsões dos últimos modelos climáticos:

Em 2075, a temperatura média anual na cidade do Funchal será de 24°C, próxima da temperatura média anual em Cabo Verde hoje. No verão e outono vão ocorrer ondas de calor bem acima dos 40°C.

­Em 2075, a quantidade anual de precipitação nas zonas mais altas da ilha será metade da atual. Algumas das levadas estarão secas com consequências para o abastimento de água potável, a agricultura e naturalmente para a própria vegetação.

­Até 2075, os incêndios cada vez mais frequentes, vão mudar significativamente a paisagem. Um clima mais seco contribuirá para uma grande perda de vegetação e a paisagem verde da ilha da Madeira em 2075. As florestas, incluindo a Laurissilva, estarão seriamente ameaçadas.

­Em 2075, o nível médio do mar será cerca de 0.5 m mais alto e as tempestades serão muito mais fortes devido ao aquecimento que se verifica da água do mar. Assim, lugares como o Paúl do Mar ou a Fajã dos Padres vão provavelmente ser destruídos pelo mar. A Praia Dourada de Porto Santo será provavelmente uma praia de calhaus e o mar terá destruído os hotéis perto da praia.

Alterações climáticas na Madeira atualmente e as previsões

Como é que chegaremos a esta situação em 2075?

Conforme ilustrado na figura, a temperatura média anual no Funchal era de cerca 18°C em 1970 e aumentou para 21,5°C em 2024, uma subida de mais de 3 graus, e tudo indica que a temperatura vai continuar a aumentar. Só entre 2022 e 2023, a temperatura média anual no Funchal aumentou de 20,1°C para 21,6°C, um aumento de 1,5°C. Um grande aumento que se verificou na temperatura entre 2022 e 2023 foi também medido a nível mundial e recebido com espanto pelos cientistas. Atualmente as ondas de calor também já atingem no Funchal, 38.7°C no verão 2023, o valor mais alto de sempre (Diário Not., 28/01/2025).

A extrapolação desta evolução histórica da temperatura entre 1970 e 2023 para os próximos 50 anos daria uma temperatura média anual no Funchal de cerca de 24°C em 2075. Existem também projeções climáticas para a Região Autónoma da Madeira, baseadas em modelos atualizados até IPCC AR6 de 2021 (PROJETO PLANCLIMAC (MAC2/3.5b/244), 2023). Estes modelos indicam que a temperatura vai aumentar até 2100 entre 3,1°C e 4,9°C tendo como período de referência de 1981-2010. Neste período a temperatura média foi aproximadamente 19,3°C, e por isso as temperaturas previstas têm um gama de 22.4 a 24,2°C. Ambos os cenários indicam que a temperatura anual média no Funchal em 2075 poderá atingir os 24°C.

Um estudo recente calculou que a precipitação nas terras altas da Madeira diminuiu, no período de 1970-2017, uma média de 23,4 mm por ano, ou seja 1100 mm no total (Espinosa & Portela, 2020, Water Res. Manag). Importa salientar que este valor corresponde a mais de um terço da normal de precipitação de 2900 mm por ano registada no Chão do Areeiro entre 1961 e 1990. Se esta tendência decrescente da precipitação se mantiver, teremos aproximadamente a partir de hoje uma diminuição de 1170 mm até 2075 e de 1755 mm até ao ano de 2100. Para comparação, o valor de precipitação no ano hidrológico 2021/2022 no Chão de Areeiro foi 1892 mm (Diário Not. 15/12-2024). As projeções de modelos do IPCC para Região Autónoma da Madeira (PROJETO PLANCLIMAC (MAC2/3.5b/244), 2023) também indicam que a ilha da Madeira terá uma diminuição de precipitação nas terras altas entre 24% a 65% até 2100 tendo o período entre 1981-2010 como referência. Em conjunto, todas estas informações indicam que a precipitação nas terras altas diminuirá muito provavelmente mais de 50% daqui até 2075!

O nível do mar também tem vindo a aumentar em consequência do degelo devido ao aumento global da temperatura e devido à expansão do volume de água, quando a água do mar fica mais quente. Neste momento, a temperatura global do mar é 0,76°C mais quente do que durante o período pré-industrial. Entre 1901 e 2018, o nível médio do mar aumentou cerca de 15-25 cm. Desde 1970, o nível do mar aumenta a um ritmo de 0,23 cm por ano, mas desde 2013 a taxa aumentou para 0,46 cm por ano. As previsões apontam que para 2100, com a continuação de uma elevada emissão de gases com efeito de estufa, o nível do mar poderá aumentar entre 0,65 e 1,6 m (https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_level_rise).

É claro que o clima na Madeira no ano de 2075 será bastante mais quente e seco do que hoje. Isto nos ameaçará e exigirá adaptações como será descrito na segunda parte deste artigo.