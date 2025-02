Provas ensaio decorrem com normalidade e empenho dos professores

O ministro da Educação, Ciência e Inovação disse hoje em Faro que as provas ensaio do ensino básico estão decorrer com "normalidade e "grande empenho" dos professores e das direções das escolas.

"A informação que temos das escolas é que [as provas ensaio] estão a decorrer com normalidade, com grande empenho das direções das escolas, com grande empenho dos professores" disse Fernando Alexandre num intervalo a uma visita que realizou à Universidade do Algarve.

O responsável governamental também se manifestou convencido de que as greves anunciadas pelos professores "não afetaram a realização das provas".

"Os professores estão muito concentrados em garantir as condições ideais para os seus alunos. Que há um trabalho que é feito durante todo o ano letivo [e que] depois não seja perturbado por esse tipo de eventos", disse.

Para o ministro da Educação, os professores "sabem que a realização destas provas é muito importante para a preparação dos alunos. Não apenas para fazerem as provas de aferição e finais do nono ano, mas também na sua preparação do ponto de vista do desenvolvimento das competências digitais".

Mesmo assim, Fernando Alexandre reconheceu que "há falhas e há problemas de equidade na aquisição destas competências", mas defendeu que a função da escola, dos professores, de toda a sociedade é "garantir que os alunos nas escolas têm acesso aos meios para desenvolverem essas competências digitais".

As provas ensaio do ensino básico arrancaram na segunda-feira sob a ameaça de greve dos professores.

A Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) já tinha indicado que essas greves tiveram "pouco impacto".

Até ao final do mês, os alunos do 4.º, 6.º e 9.º ano vão fazer provas-ensaio a várias disciplinas, cabendo às escolas escolher os dias e as horas a que se realizam.

Nesta primeira semana, os alunos vão mostrar os seus conhecimentos a Português, seguindo-se os de Inglês (4.º ano) e de História e Geografia (6.º ano) e, na última semana de fevereiro, será a vez das provas ensaio de Matemática.

O objetivo das provas ensaio também é garantir que os alunos tenham um contacto prévio com a plataforma eletrónica de realização de provas.

Apesar de não servirem para avaliação externa, as escolas poderão usar os resultados das provas-ensaio na nota final dos seus alunos.

As provas ensaio, elaboradas pelo Instituto de Avaliação Educativa (IAVE), são obrigatórias e terão a duração de 45 minutos.

No ano passado, o Governo decidiu suspender as provas digitais no 9.º ano por considerar que as escolas e os alunos não estavam preparados.

Em novembro, o ministério libertou uma verba de cerca de 10 milhões de euros para que as escolas fizessem a manutenção e adquirissem novos computadores e foram contratualizados aparelhos de 'hotspot' ('routers' portáteis) para todos os alunos que realizam as provas digitais e para cada sala de aula.