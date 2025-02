Aviso amarelo para a chuva antecipado para as 18 horas de hoje

O IPMA actualizou o aviso amarelo para a chuva na Madeira e Porto Santo, destacando-se a antecipação do aviso amarelo para as 18 horas, três horas antes da anterior previsão, que estava calculada para entrar em vigor a partir das 21 horas desta sexta-feira, 14 de Fevereiro.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a precipitação será por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada em todo o Arquipélago da Madeira, neste momento até às 9 horas de sábado, ou seja com duração de 15 horas.

Na previsão também está prevista agitação marítima, com respectivo aviso amarelo para as costas Norte da ilha da Madeira e ilha do Porto Santo, com ondas de Noroeste entre 4 a 4,5 metros de altura.