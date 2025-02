O ADN diz que "a situação nos hospitais da Madeira atingiu um nível crítico".

"Em Janeiro de 2025, 232 idosos com alta clínica continuavam internados por falta de vagas em lares. Muitos vivem em corredores, onde tomam banho e alimentam-se em condições indignas. O Hospital dos Marmeleiros é um dos casos mais alarmantes", indica João Abreu, candidato N.º 2 do ADN.

O partido propõe "a reabilitação da antiga cadeia dos Viveiros, no Funchal, para criar um Centro Sénior/Lar de Idosos, garantindo acolhimento digno e aliviando a sobrecarga hospitalar".

O objectivos da proposta do ADN são: "reabilitação do espaço para oferecer segurança e conforto; criação de um Centro de Apoio com serviços médicos e sociais; descongestionamento dos hospitais, transferindo idosos para um ambiente adequado; parcerias estratégicas com instituições para viabilizar o projecto e desenvolvimento da comunidade, gerando empregos e dinamizando a economia".

De acordo com João Abreu, "a população idosa da Madeira está a aumentar rapidamente e a infraestrutura actual é insuficiente". No seu entender, "este projecto oferece uma solução viável e urgente, que exige colaboração do Governo, da sociedade civil e entidades envolvidas para garantir dignidade à terceira idade".