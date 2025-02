Bombeiros combatem incêndio em mato junto ao hospital

Deflagrou, esta manhã, um incêndio numa zona de mato na Avenida Luís de Camões, junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

Para o local foram mobilizados 13 elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que extinguiram as chamas com o apoio de quatro veículos de combate a incêndio.

Segundo testemunhas, as viaturas dos bombeiros tiveram dificuldade em aceder ao local devido aos carros que se encontravam estacionados em cima do passeio, junto ao parque do hospital.