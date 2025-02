Incêndio no Hotel do Castanheiro mobilizou bombeiros

Um princípio de incêndio no Hotel do Castanheiro, no centro do Funchal, mobilizou esta madrugada, pelas 00h30, as duas corporações de bombeiros da capital madeirense.

A origem do fogo no terraço terá sido caudado por um curto-circuito, mas quando as equipas chegaram ao local, o incidente já tinha sido controlado por um funcionário com recurso a um extintor.

Da parte dos Voluntários Madeirenses foram três viaturas, incluindo uma ambulância e um pesado de combate a fogo urbano, além de 14 elementos.