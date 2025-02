Bombeiros simularam incêndio na Escola Dr. Brazão de Castro

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses realizaram, esta manhã, mais um simulacro de incêndio na Escola Básica com Pré-Escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro, no Funchal.

Neste exercício foi simulado um incêndio numa cozinha, com origem num curto-circuito, o que resultou numa vítima por inalação de fumos e obrigou à evacuação total da escola.

O simulacro contou com a participação de oito elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que estiveram no local com três viaturas.

A Polícia de Segurança Pública também esteve presente.