Albuquerque recebe CNE na Quinta Vigia

Os membros da Comissão Nacional de Eleições estão reunidos com o presidente do Governo Regional e o seu chefe de gabinete, na Quinta Vigia, no âmbito da visita que a entidade que gere os actos eleitorais está a fazer à Madeira.

A CNE prepara as eleições regionais de 23 de Março e já reuniu com diversas entidades.

Em todas as eleições, uma parte importante das queixas tem a ver com a obrigação de neutralidade dos titulares de cargos públicos, um tema que deverá ser abordado nesta reunião.

Do mesmo modo, tem sido motivo de contestação a utilização de imagens de políticos de outros partidos em cartazes.