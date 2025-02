Ouro atinge novo máximo histórico acima dos 2.890 dólares

O preço do ouro, um dos ativos de refúgio em tempos de incerteza, atingiu hoje um novo máximo histórico de 2.890,24 dólares por onça, num contexto de incerteza tarifária.

O preço do ouro superou assim o seu máximo histórico anterior, atingido na sexta-feira nos 2.886,79 dólares, de acordo com dados da Bloomberg.

No acumulado do ano, o ouro valorizou mais de 8%.

Os especialistas preveem novos aumentos no preço da onça de ouro, que podem acumular até 40% nos próximos sete meses. A partir daí, o preço do ouro pode mudar de direção.

Entretanto, os analistas da J. Safra Sarasin Sustainable AM acreditam que as ameaças tarifárias dos EUA continuarão a gerar volatilidade no mercado cambial no curto prazo, o que deverá ser positivo para o ouro.