Circuito português de surf arranca em março na Figueira da Foz

O circuito português de surf de 2025 mantém a mesma estrutura da última temporada com cinco provas, entre março e outubro, começando na Figueira da Foz e terminando em Peniche, revelou ontem a Associação Nacional de Surfistas (ANS).

"Estamos de volta com a principal competição de surf em Portugal e com missão nobre de celebrar e contribuir para evolução dos melhores surfistas portugueses. É aqui, na Liga MEO Surf, que é feito o exame final, onde os mais experientes se confrontam frente a frente com os 'upcomers' [mais novos], que ambicionam também serem referências tanto no surf como no desporto em geral", assinalou Francisco Rodrigues, presidente da ANS.

O responsável falava na Ericeira, durante a conferência de imprensa de apresentação do circuito nacional, que arranca na Figueira da Foz, no final de março, passando depois pelo Porto, no final de abril, pela Ericeira, em meados de maio, pelos Açores, em meados de junho, e com a quinta e última etapa marcada para Peniche, no final de outubro.

"Temos um circuito com uma dispersão geográfica muito interessante. Não conseguimos ir a todos os cantos de Portugal, quer por questões financeiras, quer devido aos compromissos dos surfistas, mas conseguimos uma boa representação", salientou Francisco Rodrigues.

Presentes no evento de lançamento estiveram Teresa Bonvalot e Guilherme Ribeiro, os atuais campeões nacionais de surf.

"Tendo a possibilidade de estar cá [em Portugal], e fazer todas as provas, entro em cada campeonato para fazer o meu melhor", sublinhou a pentacampeã portuguesa (2014, 2015, 2020, 2022 e 2024), que considerou "incrível" a evolução do surf feminino nos últimos anos.

Por seu turno, o bicampeão Guilherme Ribeiro (2022 e 2024), realçou que "competir de norte a sul de Portugal é muito bom", e que "não há nada como competir em casa".

E acrescentou: "Portugal tem ondas inacreditáveis e com este calendário, as ondas não vão fugir a isso mesmo".

As jovens promessas Gabriela Dinis (vice-campeã nacional em 2023) e Francisco Ordonhas (atual campeão europeu júnior), de 20 e 19 anos, respetivamente, também marcaram presença na loja Boardriders Quiksilver na Ericeira, marca que regressou este ano a patrocinar o circuito português de surf.

Uma das novidades anunciadas foi o convite que os dois melhores classificados (no quadro feminino e masculino) no ranking da liga, após a etapa dos Açores, receberem convites para participarem no Quiksilver Fest, competição que envolve alguns dos melhores surfistas mundiais, e que se realiza entre setembro e outubro em Hossegor, França.

O 'anfitrião' Tiago Pires, primeiro atleta português a correr no circuito de elite da Liga Mundial de Surf (WSL), assinalou a sua satisfação com o regresso da marca à Liga MEO.

"Fico muito feliz por ver a Quiksilver voltar ao surf. É uma das marcas mais icónicas, senão a mais icónica, por isso, fico muito feliz com este reaproximar da à Liga e acho que é um bom presságio para o futuro", assinalou o surfista de 44 anos.