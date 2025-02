Ouro sobe para novo máximo de sempre num contexto de tensões geopolíticas

O ouro atingiu hoje um novo máximo histórico, próximo de 2.950 dólares por onça, numa altura em que se mantêm as tensões geopolíticas perante as negociações de paz na Ucrânia e as novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos.

Cerca das 09:00 em Lisboa, o ouro, um ativo de refúgio em tempo de incerteza, atingiu um novo máximo histórico de 2.946,59 dólares, depois de ter subido 0,28%, segundo dados da Bloomberg noticiados pela EFE.

Desta forma, o metal revalida os últimos máximos atingidos em 11 de fevereiro, quando alcançou 2.942,68 dólares às primeiras horas da manhã.

No acumulado do ano, o ouro já subiu 12,27%.

O ouro bateu novos recordes depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter sinalizado que está a considerar impor tarifas de 25% ou mais sobre os carros importados e novas tarifas sobre semicondutores e produtos farmacêuticos a partir de abril.

Desde 2024, o ouro tem vindo a subir para máximos históricos por várias razões, segundo especialistas citados pela Efe, incluindo as expectativas de novos cortes nas taxas de juro, as compras de ouro pelos bancos centrais e as tensões geopolíticas e tarifárias.