Guterres reafirma aos jornalistas compromisso com liberdade e informação credível

O secretário-geral da ONU, António Guterres, reafirmou hoje o seu compromisso com a liberdade de imprensa e a informação fidedigna, durante uma visita à organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF).

O diplomata português visitou hoje a sede da RSF em Paris, onde inaugurou uma placa em homenagem ao antigo secretário-geral da organização, Christophe Deloire, que morreu no ano passado.

"Gostaria de reafirmar o meu apoio a todos os jornalistas na sua luta para informar o público. Lançar luz sobre a verdade é uma luta essencial", destacou durante a cerimónia, de acordo com um comunicado da RSF.

António Guterres, que participou na cimeira sobre Inteligência Artificial em Paris na segunda e terça-feira, realçou que "não há democracia sem liberdade de imprensa" e alertou que "as batalhas pela liberdade de imprensa estão a intensificar-se, a tornar-se mais sofisticadas e mais letais".

"Estou chocado com a impunidade de que gozam aqueles que matam jornalistas", frisou ainda, sublinhando que "a ONU apoia totalmente o trabalho da RSF".

A RSF observou que a ONU "apoia ativamente" o trabalho da organização, em particular a Iniciativa Internacional sobre Informação e Democracia, lançada em 2018 para implementar salvaguardas democráticas na esfera digital, uma tarefa "que se tornou ainda mais urgente com o surgimento da inteligência artificial".

No início do ano, a RSF revelou que o número de jornalistas presos em todo o mundo subiu em 2024 para 550, que compara com 521 no final do ano anterior, maioritariamente devido à perseguição na Rússia e em Israel.

A RSF sublinhou que foram libertados 10 jornalistas em 2024, mas relembra que "a prisão continua a ser um dos meios preferidos pelos 'predadores' da liberdade de imprensa".